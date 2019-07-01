آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

برنامج “الكابتن” يحصد الجائزة الفضية كأفضل البرامج الرياضية عربيا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – حصد البرنامج الرياضي “الكابتن” والذي يُبث على شاشة قناة المملكة ، الجائزة الفضية في فئته بالدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ، الذي اختتم مساء الأحد في تونس.

ويُعد البرنامج الأسبوعي – الذي يقدمه اللاعب الدولي السابق مهند محادين، ويعدّه محمد حسيبا ، بالإضافة إلى فريق عمل رياضي متميز – من البرامج المتابعة جماهيرياً على المستويين المحلي والعربي والذي يُواكب القضايا والشؤون الرياضية.

ونافس البرنامج – الذي يستضيف نجوماً ومحليين من مختلف الجنسيات – العديد من البرامج الرياضية العربية ، محتلاً مركزاً متقدماً في زمن قياسي.

واستطاعت قناة المملكة خلال عام واحد ، وضع بصمة واضحة على المشهد الإعلامي المحلي والعربي من خلال فريق عمل أردني محترف.

الجدير بالذكر أن قناة المملكة هي قناة خدمة عامة إخبارية أردنية تهدف إلى حمل رسالة الوطن وتزويد المشاهد الأردني والعربي بالخبر والمعلومة وفق معايير مهنية ، وبأحدث التقنيات العالمية.

مقالات ذات صلة

كريستيانو رونالدو يواصل تدريباته في ايام عطلته

منذ 11 دقيقة

بينيتيز يودّع جمهور نيوكاسل في “رسالة عاطفية”

منذ 21 دقيقة

ويليامز تدخل قائمة أفضل 10 لاعبات قبل بطولة ويمبلدون

منذ 29 دقيقة

ثورة نسائية ضد اتحاد الكرة المصري بداعي دعم التحرش

منذ 31 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock