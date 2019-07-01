برنامج “الكابتن” يحصد الجائزة الفضية كأفضل البرامج الرياضية عربيا

عمان – الغد – حصد البرنامج الرياضي “الكابتن” والذي يُبث على شاشة قناة المملكة ، الجائزة الفضية في فئته بالدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ، الذي اختتم مساء الأحد في تونس.

ويُعد البرنامج الأسبوعي – الذي يقدمه اللاعب الدولي السابق مهند محادين، ويعدّه محمد حسيبا ، بالإضافة إلى فريق عمل رياضي متميز – من البرامج المتابعة جماهيرياً على المستويين المحلي والعربي والذي يُواكب القضايا والشؤون الرياضية.

ونافس البرنامج – الذي يستضيف نجوماً ومحليين من مختلف الجنسيات – العديد من البرامج الرياضية العربية ، محتلاً مركزاً متقدماً في زمن قياسي.

واستطاعت قناة المملكة خلال عام واحد ، وضع بصمة واضحة على المشهد الإعلامي المحلي والعربي من خلال فريق عمل أردني محترف.

الجدير بالذكر أن قناة المملكة هي قناة خدمة عامة إخبارية أردنية تهدف إلى حمل رسالة الوطن وتزويد المشاهد الأردني والعربي بالخبر والمعلومة وفق معايير مهنية ، وبأحدث التقنيات العالمية.