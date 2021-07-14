برنامج بين “تطوير الأعمال” ومؤسسات المجتمع لريادة الأعمال الخضراء وتشغيل الشباب

عمان-الغد- بهدف تحفيز ريادة الأعمال الخضراء وخلق فرص للتشغيل الذاتي رعى وزير البيئة توقيع اتفاقيات للتعاون بين مركز تطوير الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برنامج “ريادة الأعمال الخضراء في الأردن” SwitchMed’s مبادرة حوض البحر الأبيض المتوسط، الممولة من المفوضية الأوروبية ومركز النشاط الإقليمي للإنتاج والاستهلاك المستدام SCP / RAC وتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي من خلاله يقدم فرصة لتدريب 120 ريادي أعمال في مجال الريادة الخضراء، بهدف التشغيل الذاتي.

وتأتي هذه المباردة لتوائم الخطة التنفذية الوطنية للنمو الأخضر (2021-2025) والتي قامت وزارة البيئة من المعهد العالمي للنمو الأخضر بتطويرها بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحصول على قطاعات تنموية مستدامة تستطيع التعامل بمرونة مع الظواهر السلبية كالتغير المناخي والآثار السلبية الناجمة عن الظواهر الطارئة مثل جائحة “كورونا”. حيث تساهم في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام بيئياً والهادف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر والبطالة.

ويستهدف البرنامج الشباب ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاما من أصحاب الأفكار أو المشاريع الريادية التي تقدم خدمات أو سلع صديقة للبيئة و/أو خضراء وتساعد على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعة للمحافظة والتحول إلى الاقتصاد البيئي. ويتضمن البرنامج التدريبي مهارات وتطبيقات عملية لكيفية إنشاء وتطوير خدمات ومنتجات صديقة للبيئة الخضراء عبر منصة إلكترونية مجهزة لمساعدتهم على تحويل الأفكار إلى مشاريع مستدامة لتكون قصص نجاح تطبق على أرض الواقع. حيث سيتم تدريب الرياديين المنتقين من مختلف محافظات المملكة على أيدي مدربين وخبراء مختصين في مجال الريادة الخضراء من خلال مدربين متخصصين مؤهلين من قبلSwitchmed. كما يقدم مركز تطوير الأعمال فرصة للمشاركين بالتشبيك مع منظومة الأعمال لتوفير خدمات المتابعة من الإرشاد وحاضنات للمشاريع وحضور الفعاليات الخاصة بالرياديين والتي توفر فرص للتشبيك وتسويق المنتجات والخدمات وتطوير المشاريع في القطاعات البيئية المبتكرة.

يعطي مركز تطوير الأعمالBDC الفرصة للراغبين بالاشتراك بالبرنامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني حيث يتم اختبار المشاركين من خلال تعبئة نموذج إلكتروني موجود على المنصة الإلكترونية والمدارة من قبلSwitchMed’s مبادرة حوض البحر الأبيض المتوسط، الممولة من المفوضية الأوروبية ومركز النشاط الإقليمي للإنتاج والاستهلاك المستدام SCP / RAC تتضمن فكرة المشروع الأخضر إضافة إلى سرد الخبرات العملية والمهنية في هذا المجال مع التشجيع على تقديم الطلبات من كل أنحاء المملكة، وبالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجامعات لدورها الهام في تحفيز الشباب على العمل الريادي وتشغيل الشباب.

وقد بين وزير البيئة نبيل المصاروة “أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يتطلب أخذ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متكامل ومتناغم بما يحقق الرفاه الاجتماعي مع المحافظة على عناصر البيئة واستدامتها وبما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة حيث إن هذا النهج العلمي تم اعتماده من قبل وزارة البيئة في صياغة خططها الاستراتيجية وذلك تجاوبا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه لتحقيق التنمية المستدامة على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الأردن”، واليوم نقدم الدعم لكافة المؤسسات التي تساهم وتساعد في تحفيز الاقتصاد البيئي.

من جهته عبر نايف استيتية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال BDCعن فخرة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تحفز بيئة الاستثمار والاقتصاد الأخضر مما يسهم في التخفيف من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن خاصة مع تداعيات جائحة “كورونا”، مشيرا إلى التعاون مع مبادرة حوض البحر الأبيض المتوسط، SwitchMed’s الممولة من المفوضية الأوروبية ومركز النشاط الإقليمي للإنتاج والاستهلاك المستدام SCP / RAC وتمويل من الاتحاد الأوروبي في نقل الخبرات خاصة في بيئة الأعمال الخضراء التي توضع على أجندة الأولويات في الخطط الاستراتيجية على مستوى العالم.

من الجدير بالذكر أن مركز تطوير الأعمال مؤسسة أردنية غير ربحية تأسست في العام 2004 وتهدف إلى دفع عجلة التقدم الاقتصادي من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والرياديين وسيدات الأعمال والشباب من كافة أنحاء المملكة. كما يهدف المركز إلى خلق ثقافة ريادة الأعمال من خلال بناء قدرات الرياديين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف محافظات المملكة لزيادة التنافسية في سوق العمل. استطاع المركز من خلال برامجه المختلفة خلق فرص عمل لما يزيد على 68,131 وظيفة من خلال برنامج مهارات التدريب والتشغيل وبرنامج ريادة الأعمال (تكنولوجيا الريادة) منذ العام 2004.