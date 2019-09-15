برنامج تدريبي بعنوان “تعويضات تأمين المركبات”

عمان- يعقد الاتحاد الأردني لشركات التأمين البرنامج التدريبي على مستوى عربي بعنوان “تعويضات تأمين المركبات-الأسس والإجراءات الفنية لدورة الادعاء”، وذلك يومي الأربعاء والخميس 23 و24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

سيقوم بتغطية محاور البرنامج السيد عصام بركات نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمين السيارات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين قائم بأعمال مدير دائرة تأمين السيارات في شركة الشرق الأوسط للتأمين في الأردن لديه خبرة تزيد على (20) عاماً في تأمين المركبات. كما أن السيد عصام حاصل على شهادات عدة متخصصة في التأمين منها الدبلوم العالي من معهد التأمين القانوني/لندن “ACII” وحاصل على جائزة د.رجائي صويص لأفضل بحث متخصص في التأمين/الاتحاد العام العربي للتأمين.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين بدورة ملف الادعاء، المهام الفنية والمتطلبات والمهارات الوظيفية لمراحل دورة الادعاء، مهارات الاتصال وخدمة العملاء وأثر التغذية الراجعة، الاسترداد وحالات الرجوع وحالات الاستثناء، الاحتياطيات (الموقوف، والادعاءات غير المبلغة)، تعويضات الإصابات البشرية، الخسارة الكلية، اتفاقيات الإعادة الخارجية/الخسارة الزائدة، التقارير الفنية/نظم المعلومات اللازمة لأقسام التعويضات، التقارير المالية واحتساب نسب الخسارة للأعمال الختامية، مصطلحات اساسية باللغة الانجليزية، آليات ضبط كلف التعويضات ومنع التسرب، تقارير الخبرة الفنية لدى المحاكم ودور الكادر الفني، آلية العمل المشتركة ما بين دوائر تعويض المركبات ومسوي الخسائر وكيفية الاستعانة بهم، دور مسوي الخسائر في تقارير الخبرة المقدمة لشركات التأمين، الاستعانة بدوائر ترخيص المركبات للاستعانة بالمعلومات المتوفرة لديهم في حل مطالبات التعويض، دور شركات التأمين وموظفيها عند استدعائهم للقضاء للنظر في قضايا التأمين.