برنامج تدريبي لخريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عمان – الغد- دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخريجين من تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الباحثين عن فرصة عمل، الى المشاركة في البرنامج التدريبي المجاني المكثف الذي تعقده الوزارة بالتعاون من جامعة الحسين التقنية، وبدعم من صندوق التدريب والتشغيل والتعليم التقني والمهني.

ويؤهل البرنامج الملتحقين به للحصول على فرص عمل.

وسيعقد البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وبواقع (300) ساعة تدريبية في مقر جامعة الحسين التقنية، وسيتضمن البرنامج التدرب على أحدث لغات البرمجة، وتدريب متخصص على المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية التي تهم الخريج لدى انخراطه في سوق العمل.

ويتم تقديم الطلبات من خلال الرابط الالكترونيhttps://bit.ly/2kEKqOL قبل نهاية دوام الخميس المقبل.

ويشترط في المتقدم للبرنامج التدريب- ان يكون تخصص الخريج من ضمن تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و ان يكون خريجا من إحدى الجامعات الاردنية او احدى الجامعات المعترف بها في الاردن و ن يكون الخريج متفرغا طيلة فترة التدريب لمدة ثلاثة أشهر، وان لا يكون قد استفاد في السابق من مبادرات وبرامج التدريب التي عقدتها الوزارة او برامج تدريب في جامعة الحسين التقنية وان يكون الخريج أردني الجنسية.