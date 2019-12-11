برنامج تدريبي لشركات التأمين حول “برمجيات الاكسل”



عمان-يعقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين برنامجاً تدريبياً لشركات التأمين الاردنية بعنوان “برمجيات الاكسل” للفترة من يوم الاثنين 16/12/2019 ولغاية يوم الخميس 19/12/2019 بواقع (16) ساعة تدريبية – اربع ساعات يوميا لمدة اربعة ايام تدريبية فعلية من الساعة 1:00 ظهراً ولغاية الساعة 5:00 مساءً.

سيقوم بتغطية محاور البرنامج السيد معتصم ياخولا من مركز Excel للتدريب وهو محاضر متخصص، حاصل على شهادة MOS Excel Expert ولديه خبرة عملية في التدريب تزيد على (4) سنوات ويحمل عدة شهادات ومؤهلات علمية وعملية في التدريب ومهنية في موضوع البرنامج.

وسيشارك في البرنامج موظفو جميع دوائر التأمين ودائرة الموارد البشرية ودائرة تكنولوجيا المعلومات وكل من يهمهم الموضوع في شركات التأمين المحلية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المشاركين ببرمجية الاكسل واهم المهارات المطلوبة لإنجاز المهام بوقت وكفاءة ودقة عالية، هذا البرنامج عملي حيث سيتم التدرب من خلال أمثلة واقعية بإستخدام ملفات تحتوي على تمرينات تطبيقية.