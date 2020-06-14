برنامج تدريبي مجاني على البرمجة لخريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إبراهيم المبيضين

عمان – دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا الخريجين الأردنيين من تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المشاركة والتسجيل في برنامج تدريبي مجاني بهدف اكساب هؤلاء الخريجين مهارات التعامل مع احدث لغات البرمجة، اضافة الى تدريبيهم على المهارات الحياتية واللغة الانجليزية.

واوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على شبكة الفيسبوك بأن هذا البرنامج التدريبي الجديد والمكثف يهدف الى تأهيل الشباب المشارك فيه وتمكينهم للحصول على فرص عمل مستقبلية.

وقالت الوزارة بان هذا البرنامج ستعقده الوزارة بالتعاون مع مجموعة أكاديمية القصور للتعليم والتدريب وحددت تاريخ الخامس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الحالي موعدا نهائيا للتقدم والتسجيل.

وبينت الوزارة ان البرنامج الجديد سيتضمن التدريب وتعليم الشباب على لغة البرمجة بايثون (Python)، كما سيتضمن تدريبا متخصصا على المهارات الحياتية واللغة الإنجليزية التي تهم الخريج لدى انخراطه بسوق العمل.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج التدريبي سيعقد سيعقد البرنامج لمدة أربعة أشهر وبواقع (٢٤٠) ساعة تدريبية، حيث سيجري قريبا الإعلان عن موعد بدء التدريب والذي سينظم في مقر أكاديمية القصور في محافظة إربد شمال المملكة.

ودعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الراغبين في المشاركة بالبرنامج التدريبي التسجيل من خلال الرابط التالي:

http://forms.modee.gov.jo/Qtraining.

وحددت الوزارة شروط التقدم للبرنامج التدريبي : بان يكون الخريج من تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.، وأن يكون الخريج متفرغاً طول فترة التدريب لمدة أربعة أشهر، وان يكون الخريج أردني الجنسية.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo