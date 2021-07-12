قريبا .. برنامج جديد على قناة رؤيا من إعداد و تقديم غادة سابا

عمان-الغد-برنامج استقبال.. برنامج يطل على مشاهدين قناة رؤيا في الأردن و العالم العربي ليذكرنا بعادات جدادتنا و امهاتنا و الاستقبالات اللاتي كن يقمن بها للاحتفاء بانجازات النساء و المناسبات المميزة و الصالونات الثقافية و الاجتماعية التي كانوا يقمن بها.

برنامج استقبال يسلط الضوء على سيدات من مختلف القطاعات و أيضا من مختلف البلدان. حديث عن المرأة و العمل و الحياة و التنمية و المسؤولية.

ضيفات البرنامج من مختلف الحقول والأعمال و الريادة و الاتصالات والتعليم والزراعه و الطب و الأمن و السلام والتنمية و البرلمان و العمل العام والتصميم و الفن والكتابة و أيضا سيدات من سوريا و لبنان و فلسطين.

تم تصويرة في فندق الفيرمونت، و تم التعاون مع مصممة الازياء التراثية عبلة عازر بحيث قدمت مجموعة من ازيائها و بعض الثواب التراثية القديمة خلال استقبال غادة سابا لضيفاتها.

و تحية موسيقية في كل حلقة كانت من عزف عازفة القانون د. رلى جردات رئيسة فرقة نايا النسوية.

برنامج استقبال من إنتاج قناة رؤيا و إخراج كريستين خوري.