برنامج حكومي لتدريب الأردنيات على السباكة

عمّان – الغد – قال أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة ان وزارة المياه والري /سلطة المياه شرعت بتنفيذ برنامج تدريبي للسيدات الاردنيات على اعمال السباكة المنزلية بمختلف المحافظات بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية من خلال مبادرة (زيادة القدرة التخزينية للمياه في المنازل وتقليل الفاقد المائي) ضمن مشروع تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي الذي تنفذه ادارة شؤون الاعلام والاتصال في الوزارة/سلطة المياه وسيشمل معظم محافظات المملكة ضمن الجهود التوعوية المتواصلة التي يبذلها قطاع المياه.

واكد ان الوزارة/ سلطة المياه تولي موضوع تدريب المرأة أهمية خاصة لما لها من دور فاعل في المجتمع وكذلك بهدف تعزيز مهارات المرأة الاردنية والمقيمين لمواجهة التحديات التي يواجهها الاردن ضمن الجهود المتواصلة للوزارة في مواكبة التطورات في مجال قطاع المياه و تطوير المهارات المعرفية والعملية للتعامل مع قضايا المياه حيث سيساهم مشروع تأهيل العاملات في مجال السباكة والتمديدات الصحية _ في تقليل الفاقد المائي ومنع تسريبات المياه في الخزانات والعوامات والنياجرا داخل المنزل وبالتالي توفير كميات مياه اضافية وخفض قيمة فاتورة المواطن.

واضاف المهندس بشار البطاينة ان مشاركة المرأة في مجال تعلم مهنة السباكة ودخولها المنازل بأريحية للقيام بأعمال الصيانة المنزلية اللازمة يعتبر تجربة فريدة يعد الاردن من الدول الرائدة على مستوى المنطقة والعالم فيها مؤكدا ان تعزيز الدور المؤسسي لدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات خاصة جمعية السباكات الرائدات النسوية التعاونية تعد من الجمعيات الرائدة في هذا المجال من خلال الترويج لخدماتها المتمثلة في رفع مستوى الكفاءة المائية والحد من الفاقد جنبا الى جنب الى تعزيز دور المرأة من خلال تسليط الضوء على مكانتها في مجتمعنا والدور الرائد الذي تقوم به سواء في المنزل او خارجه مما يجعل نقل قصص النجاح الى المجتمعات المحلية المختلفة في جميع المناطق وازالة العوائق امام المرأة لخوض غمار هذه التجارب التي حققت فيها المرأة نجاحا لايقل درجة عن دور الرجال وإزالة التخوفات من وصف هذه المهنة كمهن خطرة.

واشار الامين العام البطاينة الى ان البرنامج سيوفر العديد من فرص العمل لكلا الجنسين الشباب والفتيات في مجال التمديات الصحية، من خلال المهارات المكتسبة باعمال البرنامج مشيدا بالجهود التي تبذلها الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZوغيرها من الجهات المانحة بأسناد جهود الوزارة والسباكات من خلال إعادة تأهيل اعمال التمديدات الصحية في العديد من المؤسسات الرسمية والاهلية ، كاشفا النقاب عن جهود الوزارة والوكالة الألمانية بالتعاون مع الهيئات الدينية ووزارة الأوقاف لتنفيذ العديد من حملات التوعية المائية وتنفيذ برامج للحفاظ على المياه من خلال التعاون من خلال الائمة والوعاظ.

وقد انطلق البرنامج في محافظة اربد حيث تم عقد دورة “السباكة” لمدة يومين متتاليين في منطقة /كفريوبا باشراف السباكة المدربة ايمان العبادي وبمشاركة عشرون سيدة من المجتمع المحلي تلقت فيه المتدربات المشاركات تدريبات على الادوات اللازم توفرها في المنازل لاستعمالها في أعمال السباكة ومهارت كشف حالات التسرب المائي في منازلهم وتعريفهن بأنواع الحنفيات وصيانتها وقطع توفير المياه وتنظيف مرافق الصرف الصحي للحد من فاقد المياه وخفض قيمة فاتورة المياه.

مشرفة مركز ذات النطاقين الواعظة عبلة مهيرات قالت خلال مشاركتها بأعمال الدورة أن هناك فائدة كبيرة باعتماد المرأة على نفسها بتعلم (مهنة جديدة) وازدياد ثقة المرأة بنفسها باكتشاف مواهبها وقدراتها والتي ممكن توظيفها واكتشافها لحل مشكلات متعددة تواجهها داخل المنزل بعيدة عن الاعتماد للرجل كالسباكة هي مهنة ذكورية ووجب علينا الان ادراك ان المرأة لها قدرات تستطيع من خلالها الاعتماد على نفسها لحل المشكلات.

من ناحيتها أكدت الواعظة فاطمة الزبيدي إحدى المشاركات بالدورة ان النساء بحاجة ماسة لتطوير انفسهن في استخدام ادوات السباكة وعمل الصيانة المنزلية الدورية.