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برنامج “معاً نحن بخير” يقدم الدعم للمتضررين من العائلات والأفراد

منذ 45 دقيقة

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أبوظبي- سارع سكان أبوظبي، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى المشاركة في برنامج معاً نحن بخير وتقديم مساهمات مالية وعينية على نحو غير مسبوق، بهدف المساعدة في تخفيف آثار الوضع الصحي والاقتصادي الحالي. حيث يبدأ حالياً توجيه هذه المساهمات والأموال لدعم الأفراد والعائلات الأكثر تضرراً في أبو ظبي نتيجة للظروف الاستثنائية الحالية.
ويتعين على من يحتاجون للدعم التواصل مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك من خلال خط مساعدة خاص (800-3088) أو عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أنشئ خصيصا لهذا الغرض (togetherwearegood.ae).
وينطلق برنامج الدعم بمجال التعليم، يتبعه مساعدة المتضررين ضمن مجالات رئيسية أخرى هي: الدعم الصحي، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية.
وصرحت سلامة العميمي، مدير عام هيئة معا: “نحن فخورون بروح المحبة والتعاون التي ظهرت جلياً عند إطلاق برنامج” معاً نحن بخير” حيث تكاتف الجميع من أنحاء أبوظبي لتقديم المساهمات بشكل كبير، وتدل ضخامة المساهمات المالية والعينية التي تلقاها البرنامج عن رغبة سكان الإمارة مساعدة بعضهم البعض في أكبر تحدي صحي واقتصادي من نوعه لهذا الجيل”.
وأضافت : “سوف نستخدم الآن هذه المساهمات لتقديم الدعم بشكل مباشر للمتضررين ومن هم في أمس الحاجة إليه، حيث ستعطى الأولوية للعائلات والأفراد الأكثر استحقاقا، حتى يحصلون على الدعم في الوقت المناسب خلال هذه الأوقات الاستثنائية. نسعى لمد يد العون من خلال برنامج “معاً نحن بخير” للكثيرين في المجتمع لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة “.

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