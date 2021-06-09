برنامج ” هـدى” يطوّر أدوات وحلول لضبط استخدام المضادات الحيوية

عمان-أعلن برنامج تحليل البيانات الصحية “هـدى” – أحد برامج شركة الحوسبة الصحية- عن تطوير أدوات وحلول مختصة بناءً على معايير دولية للمساهمة في ضبط استخدام المضادات الحيوية بما يتناسب مع واقع الحال في القطاع الصحي في الأردن مما يساعد الأطباء على اتخاذ القرارات السريرية الأدق في إعطاء الدواء المناسب للمريض حيث يتم الاستعانة بتقنيات ضبط استخدام المضادات الحيوية في منشآت وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

ويعد برنامج تحليل البيانات الصحية “هـدى” الذي أُطلق رسميًا برعاية ملكية سامية في العام 2019، البرنامج الرابع لشركة الحوسبة الصحية، ويهدف إلى دعم صانعي القرار والباحثين في مجال المعلوماتية الصحية وتمكينهم من الحصول على المعلومات بناءً على البيانات الضخمة المخزنة على برنامج حكيم والتي تفوق السبعة ملايين ملف طبي إلكتروني وتقديم الاستشارات اللازمة من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة ووضع سياسات لتحسين مستوى الرعاية الصحية في الأردن.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال أهمية التقنيات التي طورها برنامج ” هدى” للمساهمة في ضبط عملية استخدام المضادات الحيوية، مبيناً أن صرف المضادات بطريقة غير متوافقة مع البروتوكولات السليمة يؤدي إلى تسريع وتيرة مقاومتها ما يعني ارتفاع التكلفة الطبية وتمديد فترة الإقامة في المستشفى وزيادة معدل الوفيات إضافة إلى تردي الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها.