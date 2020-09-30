برنامج “BIG”… بصمة في قطاع الريادة المحلي

عمان-“ريادة الأعمال” مفهوم تعمق في المجتمعات العالمية ومن ضمنها العربية، ليصبح تخصصا في الجامعات ولتتجه دول لمأسسته من خلال وزارة تتبع للحكومة لتنظيم عمله وتعزيز دوره في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد سبق ذلك كله تبني القطاع الخاص لريادي الأعمال والمبدعين المبتكرين، لتصبح جزءاً من مسؤوليته الاجتماعية ومحوراً مهماً فيها، بل والمساهمة في مشاريع لها مردود مالي لأصحابها وقيمة مضافة للمجتمع.

التفتت أورانج الأردن مبكراً للرياديين أصحاب الأفكار الخلاقة، الباحثين عمّن يتبنى إبداعهم ويدعم جهودهم، لتتوجه إليهم بمجموعة من المبادرات ذات الأثر الملموس ومسرّعات الأعمال الداعمة للمشاريع الناشئة، فكانت منصتها BIG لتسريع نمو الأعمال الريادية إحدى أبرز المبادرات على المستوى الوطني، والتي تقع تحت مظلة أورانج للمسؤولية الاجتماعية وتعد بصمة واضحة في القطاع الريادي الأردني منذ انطلاقة برنامجها العام 2015، حيث استقطب البرنامج العديد من الشابات والشباب ليتيح لهم مجالاً واسعاً لعرض أفكارهم ومساعدتهم في تحويل هذه الأفكار لمشاريع حقيقية على أرض الواقع.

وتعد مرحلة النمو من أصعب المراحل التي تواجه الشركات الناشئة، فقد أظهرت إحدى الدراسات العالمية فشل 9 شركات من أصل 10 في هذه المرحلة، وبناء على ذلك أخذت أورانج الأردن على عاتقها دعم هذه الشركات والرياديين الشباب الساعين لإحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال شركاتهم القائمة على الأفكار المبتكرة.

ينتقل البرنامج إلى مقرّه الجديد في قرية أورانج الرقمية في منطقة العبدلي نهاية الشهر الجاري، وهي الحاضنة التي تجمع أبرز مبادرات وبرامج الشركة الشبابية الريادية مثل أكاديمية البرمجة من أورانج ومختبر التصنيع، ومساحة الإبداع التي تنفذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنشأة تدريب رياضات إلكترونية حديثة تنفذها مع FATE eSports وهي إحدى الشركات التي تخرّجت واستفادت من برنامج BIG. وقد قدّم برنامج BIG by Orange على مدار سبعة مواسم الدعم النوعي لـ 37 مشروعاً لرياديين أردنيين تمكنوا من النهوض بشركاتهم الخاصة المبنية على منتجاتهم القابلة للاستخدام في المجتمع المحلي والتي اعتمدت في معظمها على التكنولوجيا وحلول تحاكي الثورة الصناعية الرابعة، كما قدمت لهم أفضل الأساليب التسويقية والإدارية بشكل عام ليتمكنوا من السير قدماً في أعمالهم ومنتجاتهم وتطويرها بحسب احتياجات المستفيدين منها.

هذا بالإضافة إلى التشبيك مع مرشدين يمثلون أهم الخبرات في مجالاتهم وفرص المشاركة في أهم المؤتمرات العالمية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا مثل VIVA Tech في فرنسا وMobile World Congress (MWC) وغيرها.

عقدت أورانج الأردن في العام 2018 قمة BIG by Orange بهدف تشبيك جميع أطراف مجتمع الريادة في المملكة من رياديين وصناع قرار وداعمين لتقريب وجهات النظر بما فيه مصلحة القطاع وبناء مستقبله بخطى ثابتة.