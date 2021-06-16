برنامج “IC star” للمواهب ينطلق من تركيا بمشاركة 33 موهبة من 18 دولة

أنقرة- تستضيف تركيا في يوليو/ تموز القادم المرحلة النهائية من برنامج “IC star” للمواهب المنتج من قبل شبكة “ICTV” الإعلامية الدولية، بعد استضافتها المراحل الأولى منه.

وبرنامج “IC Star”، هو برنامج لاكتشاف ورعاية المواهب حول العالم، يتألف من عدة مراحل بثت بعضها من تركيا عبر منصة الشبكة على الإنترنت وفق ما قال منتجه محمد عيد للأناضول.

وأوضح عيد، أن “المرحلة الأولى من البرنامج كانت تجارب الأداء عبر الفيديو ومشاركته على منصة ICTV، وقد استقبلنا أكثر من 60 ألف حساب مشارك ومهتم، وتم قبول 380 منهم كمتسابقين من 28 دولة حول العالم”.

وأضاف: “تمت تصفية المشاركين عبر الحكام، بالإضافة لتصويت الجمهور لاختيار أفضل 33 موهبة من 18 دولة حول العالم، تمثل التنوع الجغرافي والثقافي الذي يتبناه البرنامج”.

وأردف عيد: “تم اختيار تلك المواهب الـ33 لعروض الأداء المباشرة أمام لجنة الحكام في يوليو المقبل”.

وتابع: “في هذه المرحلة من المسابقة يجب على المتسابق أن ينجح في 4 جولات كي يصل للجولة النهائية التي سيتنافس فيها 8 متسابقين لاختيار 3 فائزين”.

وأشار عيد، إلى أن ” تنوع المتسابقين انعكس على تجارب الأداء من حيث لغة الأغاني المقدمة والألوان الموسيقية المختلفة من شرقي وغربي وتراثي وإفريقي وآسيوي”.

وقال: “كان هذا أحد تحديات البرنامج الرئيسية في التواصل ولذلك اخترنا اللغة الإنجليزية كلغة مشتركة بين معظم المشاركين بالإضافة لكونها اللغة الرئيسية للمنصة”.

وعن اختبار تركيا مكانا لتصوير البرنامج، أوضح عيد “كان قرار اختيار تركيا لإقامة المرحلة النهائية مبني على عدة عوامل، أولا أنها من أكثر الدول ترحيباً بزوارها من جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “هذا بالإضافة لتوسط موقع تركيا الجغرافي بين شرق وغرب الكرة الأرضية، مما يسهل وصول المشاركين من الدول المختلفة لحضور المسابقة”.

وأردف: “كما أن تركيا تقدم الكثير من التسهيلات ولديها إمكانيات وفرق على أعلى مستوى لتصوير البرامج والفعاليات المشابهة، لذلك ورغم أن المنصة كندية، إلا أنها اختارت تركيا لإقامة المرحلة النهائية من البرنامج لهذه الأسباب”.

ولفت عيد، إلى أن البرنامج “يقدمه الكوميديان والمنتج الأمريكي عمر ريجان”.

وأضاف: “بينما تتشكل لجنة التحكيم من نجوم عالميين مثل الفنان الكويتي حمود الخضر، والنجم المقدوني التركي مسعود كورتيس، والمطرب الباكستاني نجم شيراز، والعازفة البريطانية سلوى، ومنتج الموسيقى الصومالي الكندي إلياس ماو”.

من جانبه، قال الخضر للأناضول، إنه “سعيد بالمشاركة في هذا البرنامج كأحد أعضاء لجنة التحكم”.

وأضاف: “كنت متحمسا للمشاركة كونها تجربتي الأولى كعضو لجنة تحكيم في برنامج للمواهب”.

وأردف الخضر: “تقييمي للتجربة يمكن أن يكتمل بعد بث البرنامج، ولكن بالنسبة للمرحلة التي تمت كانت تجربة جيدة جدا استفدت منها شخصيا وكانت مهمة”.

وعن تقييم المتسابقين قال: “كان من الصعب مقارنة موهبة تغني بالإنكليزية، وأخرى بالعربية بنمط موسيقي شرقي، كلهم أدائهم جميل ومختلفون عن بعضهم، وكان من الصعب التفضيل بينهم”.

وتابع “ليس من السهل تقييم المواهب لأن فيها مسؤولية كبيرة لكن اجتهدنا قدر المستطاع، وكون التقييم يتم من خلال 5 محكمين عملنا على أن تكون النتائج منصفة”.

وحول مستوى المشاركين، قال الخضر إنه “فاق توقعاتي هناك كثير من المواهب القوية التي تشارك في المسابقة، أصوات جميلة وحضور ممتاز على المسرح”.

وأضاف أنه “بالنسبة لي أكثر ما أسعدني بالتجربة أنها فرصة لرد الجميل للمجتمع الذي دعمني بأن أنقل تجربتي الفنية المتواضعة إلى المواهب الجديدة الرائعة التي ربما لم تسنح الفرصة لهم بالظهور، معربا عن أمنياته بأن يكون البرنامج بمثابة انطلاقة لمجموعة كبيرة من النجوم”.

وشبكة “ICTV” هي اختصار لـ”I SEE” (أنا أرى) تأسست حديثا في كندا بهدف تقديم محتوى هادف يراعي تركيبة العائلة عبر 3 لغات أساسية وهي الإنكليزية والعربية والأوردية وتبث عبر شبكة الانترنت.