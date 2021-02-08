برنت يبلغ 60 دولارا بدعم تخفيضات المعروض وآمال التحفيز

سنغافورة- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد قليلا فحسب على عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت الستين دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيسيين والآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لتدعيم الطلب.

لامس خام برنت تسليم أبريل نيسان 60.06 دولار للبرميل، ذروته منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي. وسجل عقد أقرب استحقاق 59.98 دولار بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة.

وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مارس آذار 65 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 57.50 دولار، أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي.

تعهدت السعودية بتخفيضات معروض إضافية في فبراير شباط ومارس آذار فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، الذين من بينهم روسيا، مما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في أو.سي.بي.سي، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أرسلت بإشارة قوية للغاية الأسبوع الماضي عندما أبقت أسعار خاماتها الشهرية المصدرة إلى آسيا دون تغيير رغم التوقعا لتخفيضات طفيفة.

وتابع “لا أعتقد أن أحدا يجروء على تكوين مراكز مدينة في السوق عندما يتصرف السعوديون هكذا.”-(رويترز)