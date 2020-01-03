برنت يقفز نحو 3 دولارات بعد مقتل سليماني

سنغافورة – قفزت العقود الآجلة لخام برنت حوالي ثلاثة دولارات أمس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أميركية، مما يثير المخاوف من تصاعد للتوترات في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام.

كما قفزت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني إلى أعلى مستوياتها في شهور أمس بعد مقتل المسؤول العسكري الإيراني.

وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 أيلول (سبتمبر)، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل 3 %.

وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.8 % لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول أيار (مايو).

وقال إدوارد مويا، المحلل لدى أواندا للسمسرة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز ”المخاطر على صعيد المعروض تظل كبيرة في الشرق الأوسط وقد نرى استمرارا في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والجماعات المدعومة إيرانيا في العراق.“

وقتلت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي في ساعة مبكرة أمس سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، حسبما أبلغ متحدث باسم الحشد رويترز.

وينطوي مقتل سليماني على تصعيد خطير في ”حرب الظل“ الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وتعهد الزعيم الإيراني الأعلي علي خامنئي برد قاس.

وقالت حليمة كروفت، المديرة العالمية لتحليلات أسواق السلع الأولية، في مذكرة ”ثمة خطر دائم من أن يصبح العراق ساحة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.“

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول ويصدر حوالي 3.4 مليون برميل يوميا من الخام معظمها من ميناء البصرة في الجنوب.

وقالت مارجرت يانج، محللة السوق في سي.ام.سي ماركتس، ”صعود سعر النفط الآن مدفوع في الأساس بأنباء الضربة الجوية الأميركية التي قتلت قائدا عسكريا رفيعا لإيران.“

وفي ذات السياق، قالت مصادر بشركات نفط أجنبية لرويترز إن العشرات من موظفيها من حملة الجنسية الأميركية في مدينة البصرة النفطية العراقية يستعدون لمغادرة البلاد.

وناشدت السفارة الأميركية في بغداد جميع المواطنين مغادرة العراق فورا، وذلك بعد ساعات من قتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني.

وقال مسؤولون نفطيون عراقيون إن الإجلاء لن يؤثر على العمليات ولا الإنتاج أو الصادرات.

وفي سوق العملات، سجل الين الياباني ذروته في شهرين عند 107.92 مقابل الدولار الأميركي وزاد 0.5 % في أحدث سعر له.

ويُنظر إلى الين عادة كملاذ آمن من المخاطر، نظرا لوضع اليابان كأكبر بلد دائن في العالم. وتضخمت تحركات العملة أيضا في ظل معاملات هزيلة بسبب عطلة في طوكيو.

وصعد الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا هو الآخر، إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.0824 مقابل اليورو. وبلغ الدولار الأميركي أعلى مستوياته في أسبوع أمام العملة الأوروبية الموحدة.

ونزلت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مسجلة 1.814 % بعد صعودها إلى 1.946 في اليوم السابق. وترتفع أسعار السندات مع هبوط عوائدها.

وقال جيرمي ستريتش، مدير قسم العملات في سي.آي.بي.سي، إن تراجع العوائد الأميركية يُظهر تراجعا عن التفاؤل الملاحظ يوم الخميس.

وأضاف أن المتعاملين يحسبون الآن حساب المخاطر الناجمة عن رد الجانب الإيراني. وتابع ”ما زلنا ننتظر ونراقب لمعرفة ما إذا كان رد الفعل سيكون بالدينامية التي تنبئ بها عناوين الأخبار الأولية“.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.3117 دولار، وفقد 0.1 % أمام اليورو ليسجل 85.10 بنس. – (رويترز)