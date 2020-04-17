برنت يهبط دون 28 دولارا

لندن – انخفضت أسعار النفط أمس، لتتخلى عن مكاسب مبكرة إذ طغى أسوأ انكماش اقتصادي للصين على الإطلاق على أنباء بشأن خطط للرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحريك الاقتصاد الأميركي مجددا.

وانخفض خام برنت عشر سنتات أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 27.72 دولار للبرميل، بينما هوى الخام الأميركي للتسليم في أيار (مايو) 1.54 دولار أو 7.8 بالمائة إلى 18.33 دولار. وانخفض عقد تسليم حزيران (يونيو) الأكثر نشاطا ثلاث سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 25.50 دولار.

في غضون ذلك، تسلط الضوء على تراجع اقتصاد الصين بفعل بيانات أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي 6.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي وهو أول انخفاض فصلي منذ بدء تسجيل البيانات الفصلية في 1992.

ونُشرت البيانات بعد أن وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملية من ثلاث مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة.

وارتفع برنت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة، وتلقى الدعم أيضا من تقرير أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار ريمديسيفير التجريبي لشركة جيلياد ساينسيز الأميركية على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار أسعار الخام الأميركي قرب أدنى مستوى في 18 عاما.

وهوى معدل الاستهلاك اليومي للمصافي من النفط الخام بالصين لأدنى مستوى في 15 شهرا مع إبقاء المصافي الحكومية على تخفيضات كبيرة للإنتاج، لكن هناك بعض المؤشرات على التعافي مع بدء البلاد في تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك، الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يوميا بعد انهيار اتفاق سابق بشأن الإمدادات.-(رويترز)