برهم صالح يعلن ترشحه للرئاسة العراقية ويدعو لتعديلات دستورية

بغداد- أعلن رئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فيما دعا لإجراء تعديلات دستورية.

وقال صالح، في كلمة متلفزة، “اُرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته بقرار وطني مستقل، مُدركا أنه شرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ كبيرة”. وأردف أن “رئيس الجمهورية يجب أن يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وأن يكونَ رئيساً لِكل العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً”، مشدداً على ضرورة إجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبل.

وقال صالح “استطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع إلى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، وسنمضي في هذا الطريق ولن نحيد عنهُ ولن نتراجع”.

ويتنافس مع صالح 24 شخصا على منصب الرئاسة الذي يشغله حاليا، وأبرزهم وزير المالية الأسبق هوشيار زيباري. –(بترا)