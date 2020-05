“بروتوكول” تمارين صارم في انتظار لاعبي البريميرليغ – تقارير

لندن – سيخضع لاعبو الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى بروتوكول صحي صارم في حال عودتهم الى التمارين في مراكز الأندية تحضيرا لاستئناف محتمل للمنافسات بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وأفادت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”، انها اطلعت على نسخة من البروتوكول الذي تم إرساله الى الأندية العشرين في البريميرليغ، ويتضمن بنودا مثل ضرورة القيام بتعقيم شامل في مركز التمرين بعد كل حصة تدريبية، بما يشمل رايات الزوايا والقوائم وحتى ساحات اللعب.

كما أشارت الى ان البروتوكول يلحظ خطوات إجرائية بشأن سير حصص التدريب، مثل منع عرقلة اللاعبين لبعضهم البعض، واقتصار مجموعات التدريب على خمسة أفراد كحد أقصى، إضافة الى إجراء فحوص مرتين أسبوعيا لكشف “كوفيد-19″، وقياس درجة حرارة اللاعبين وأفراد الفرق بشكل دوري.

