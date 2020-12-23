“بروتيه” تشارك بفعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا

عمان – حرصا على المشاركة في الانشطة التفاعلية التي تجمع ممثلي ومشغلي الاتصالات المتنقلة، قامت شركة بروتيه لحلول الاتصالات بالاشتراك في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا في دورته الأربعين والذي اقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 6-10 كانون الأول (ديسمبر) وشارك في المعرض هذا العام أكثر من 1200 شركة من أكثر من 60 دولة، ويستضيف جيتكس 2020 أيضًا أكثر من 200 مستثمر في مجال التكنولوجيا و350 متحدثا في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد.

وتعليقا على المشاركة، اوضح محمد جلال – المدير التنفيذي لشركة بروتيه لحلول الاتصالات – قائلا :”نحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات والانشطة، لاهميتها الكبيرة حيث انها تضيف الكثير لخبرات المشاركين فيها، من خلال استعراض قصص نجاحاتهم وانجازاتهم، بالاضافة الى مناقشة فرص التوسع عبر اطلاق شراكات استراتيجية للوصول لأعلى معايير التطور في الاتصالات المتنقلة”.