بروسيا دورتموند في رحلة صعبة إلى فرانكفورت بالدوري الالماني

برلين – تنتظر بروسيا دورتموند الثاني مباراة صعبة الاحد في ارض اينتراخت فرانكفورت، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الالماني لكرة القدم.

في المقابل، يحل لايبزيغ المتصدر برصيد 10 نقاط السبت على فيردر بريمن المنتشي من فوزين بعد خسارتيه الافتتاحيتين، فبعد مباراتين قويتين ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب (1-1) الاسبوع الماضي وبنفيكا البرتغالي هذا الاسبوع في دوري ابطال اوروبا،، يأمل لايبزيغ في البقاء دون خسارة في الدوري المحلي.

أما بايرن ميونيخ، الرابع برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين، فيخوض المباراة الأسهل بين فرق المقدمة السبت ضد كولن الصاعد والذي خسر 3 من مبارياته الاربع حتى الآن.

Nice game against a great opponent. We must keep working to achive our goal! Thanks to our fans to support us tirelessly / Buen partido contra un gran oponente. ¡Debemos seguir trabajando para alcanzar nuestra meta! Gracias a nuestros fans por apoyarnos! 🐝 pic.twitter.com/1zj54eqmLa

