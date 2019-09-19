بروسيا دورتموند في رحلة صعبة إلى فرانكفورت بالدوري الالماني

برلين – تنتظر بروسيا دورتموند الثاني مباراة صعبة الاحد في ارض اينتراخت فرانكفورت، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الالماني لكرة القدم.

في المقابل، يحل لايبزيغ المتصدر برصيد 10 نقاط السبت على فيردر بريمن المنتشي من فوزين بعد خسارتيه الافتتاحيتين، فبعد مباراتين قويتين ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب (1-1) الاسبوع الماضي وبنفيكا البرتغالي هذا الاسبوع في دوري ابطال اوروبا،، يأمل لايبزيغ في البقاء دون خسارة في الدوري المحلي.

أما بايرن ميونيخ، الرابع برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين، فيخوض المباراة الأسهل بين فرق المقدمة السبت ضد كولن الصاعد والذي خسر 3 من مبارياته الاربع حتى الآن.

Nice game against a great opponent. We must keep working to achive our goal! Thanks to our fans to support us tirelessly / Buen partido contra un gran oponente. ¡Debemos seguir trabajando para alcanzar nuestra meta! Gracias a nuestros fans por apoyarnos! 🐝 pic.twitter.com/1zj54eqmLa — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) September 18, 2019

وحصد الفريق البافاري فوزا سهلا على ضيفه النجم الاحمر الصربي 3-0 الاربعاء ضمن دوري الابطال، وبعد اهداره ركلة جزاء عبر نجمه ماركو رويس والفوز ضد برشلونة الاسباني الثلاثاء في دوري الابطال (0-0)، يحل دورتموند على اينتراخت فرانكفورت العنيد الذي حصد فوزين وخسارتين حتى الان ويقابل ارسنال الانجليزي الخميس في الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

وتتركز الانظار على فرايبورغ المفاجأة بـ 3 انتصارات، عندما يواجه ضيفه اوغسبورغ المتواضع من اجل البقاء بين ثلاثي المقدمة. (أ ف ب)