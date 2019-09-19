آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

بروسيا دورتموند في رحلة صعبة إلى فرانكفورت بالدوري الالماني

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برلين – تنتظر بروسيا دورتموند الثاني مباراة صعبة الاحد في ارض اينتراخت فرانكفورت، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الالماني لكرة القدم.

في المقابل، يحل لايبزيغ المتصدر برصيد 10 نقاط السبت على فيردر بريمن المنتشي من فوزين بعد خسارتيه الافتتاحيتين، فبعد مباراتين قويتين ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب (1-1) الاسبوع الماضي وبنفيكا البرتغالي هذا الاسبوع في دوري ابطال اوروبا،، يأمل لايبزيغ في البقاء دون خسارة في الدوري المحلي.

أما بايرن ميونيخ، الرابع برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين، فيخوض المباراة الأسهل بين فرق المقدمة السبت ضد كولن الصاعد والذي خسر 3 من مبارياته الاربع حتى الآن.

وحصد الفريق البافاري فوزا سهلا على ضيفه النجم الاحمر الصربي 3-0 الاربعاء ضمن دوري الابطال، وبعد اهداره ركلة جزاء عبر نجمه ماركو رويس والفوز ضد برشلونة الاسباني الثلاثاء في دوري الابطال (0-0)، يحل دورتموند على اينتراخت فرانكفورت العنيد الذي حصد فوزين وخسارتين حتى الان ويقابل ارسنال الانجليزي الخميس في الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

وتتركز الانظار على فرايبورغ المفاجأة بـ 3 انتصارات، عندما يواجه ضيفه اوغسبورغ المتواضع من اجل البقاء بين ثلاثي المقدمة. (أ ف ب)

الوسوم

مقالات ذات صلة

إنفانتينو: يجب السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم

منذ 13 دقيقة

تشيلسي وليفربول يتطلعان لتضميد جراحهما القارية من بوابة “البريميرليغ”

منذ 24 دقيقة

“صقور النشامى” يُحلق في التصنيف ويحتل المركز 37 عالميا

منذ ساعة واحدة

صدام ناري بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر عشية افتتاح الموسم الجديد

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock