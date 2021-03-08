بروسيا دورتموند يفتقد لخدمات سانشو أمام إشبيلية بدوري الأبطال

برلين – سيغيب لاعب جناح بوروسيا دورتموند الانكليزي جايدون سانشو عن موقعة إشبيلية الاسباني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب اصابة في الفخذ، بحسب ما أفاد النادي الألماني لوسائل إعلام محلية.

وكان سانشو غاب عن “الكلاسيكر” أمس (السبت) وخسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ المتصدر 2-4، بسبب الاصابة والتي ستبعده أيضاً عن إياب دور الـ 16 في المسابقة الاعرق الثلاثاء، بحسب تصريح مايكل زورك المدير الرياضي لمجلة “كيكر” الرياضية.

قال زورك “إنها خسارة كبيرة لنا، خصوصاً نظراً إلى المستوى الذي كان يقدمه سانشو في الفترة الأخيرة” في إشارة إلى تسجيل الإنكليزي ثلاثة أهداف في المباريات الثلاث الاخيرة.

وكان سانشو قاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي الكأس المحلية بتسجيله هدف الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 1-صفر الثلاثاء الماضي، قبل أن يتعرض للاصابة.

ورغم أن دورتموند لم يحدد مدة غياب لاعبه، أشارت “كيكر” إلى أنه من المتوقع أن يبتعد سانشو عن المستطيل الأخضر إلى “ما بعد مباراة الثلاثاء”.

وكان دورتموند وضع قدماً في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال بفوزه ذهاباً على إشبيلية 2-3 في عقر داره، علماً أنه غاب عن هذا الدور منذ عام 2017. (أ ف ب)