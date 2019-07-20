بروسيا دورتموند يهزم ليفربول في افتتاح جولته الاميركية

شيكاغو – ألحق بروسيا دورتموند الألماني خسارة صعبة بنادي ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2-3 على ملعب “نوتردام” في ساوث بند بإنديانا، في المباراة الأولى للريدز – المتوج في الموسم المنقضي بطلا لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم – ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية.

وسجل للفائز – الذي أنهى موسم 2018-2019 وصيفا لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني – المهاجم الاسباني باكو ألكاسير في الدقيقة (3) والدنماركيان توماس ديلاني بالدقيقة (53) وياكوب برون لارسن بالدقيقة (58)، وللخاسر الويلزي هاري ويلسون بالدقيقة (35) وريان بروستر عند الدقيقة (75 من ركلة جزاء).

وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على خسارة فريقه، بالقول: “كانت مباراة صعبة للفريقين، رأيت الكثير من الأمور الجيدة وأداء فرديا جيدا، ولكن بالطبع ليس كافيا”.

ورأى كلوب أن فريقه ما زال بعيدا جدا عن المستوى الذي يريده، في إشارة الى الأخطاء الدفاعية والأهداف التي دخلت مرماه، علما بأن الفريق لا يزال يفتقد عددا من لاعبيه الأساسيين الذين كانوا مرتبطين مع منتخبات بلادهم هذا الصيف، مثل الحارس البرازيلي أليسون ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو اللذين توجا مع منتخب بلادهما بلقب كوبا أميركا، والمهاجم المصري محمد صلاح الذي شارك مع منتخب “الفراعنة” في كأس أمم إفريقيا على أرضه، وأيضا السنغالي ساديو مانيه الذي خسر الجمعة في المباراة النهائية للبطولة القارية ضد الجزائر 0-1. (أ ف ب)