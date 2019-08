بروسيا دورتموند يُحرم من خدمات ثورغان هازارد للاصابة

برلين – أفاد نادي بروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم الأربعاء، أن لاعبه الدولي البلجيكي ثورغان هازارد تعرض لإصابة في أضلاعه ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.

وأشار دورتموند على موقعه الالكتروني الى أن ثورغان، الشقيق الأصغر لإدين نجم ريال مدريد الإسباني الغائب مطلع الموسم بدوره للإصابة: “أصيب في أضلاعه خلال المباراة أمام كولونيا، بسبب ضربة من اللاعب المنافس، سيضطر أن يغيب عن الملاعب في الأسابيع المقبلة”.

