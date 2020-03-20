بروس ويليس يكمل 65 عاما من الشباب والرشاقة

مدريد-أكمل الممثل الأمريكي بروس ويليس أمس الخميس عامه الـ65، على الرغم من أن هيئته الرياضية وابتسامته لا زالت تذكرنا بشخص لا يعكس السن الموضح في الأوراق الرسمية ولا الشخصيات التي يقوم بتجسيدها في أفلامه والتي تتميز بالرشاقة والخفة والجاهزية للركض في أي وقت.

المحقق ورجل الشرطة هم من الشخصيات التي جسدها بطل فيلم “الحاسة السادسة”، ونال ويليس شهرة كبيرة بعدما لعب دور محقق في مسلسل “ضوء القمر” الشهير في فترة الثمانينات فاز على إثره بجائزة الجولدن جلوب.

وعلى الرغم من هذا، فطوال مسيرته الفنية كان يُعرض لويليس فيلما واحدا سنويا وفي بعض الحالات ثلاثة أفلام.

وقدم الممثل الأمريكي بروس ويليس أفلام ملحمية كبيرة في عالم السينما منها “موت قاسي”، والذي عرض منه خمسة أجزاء، و”انفصام” و”مدينة الخطيئة” و”ريد” الذي كان له جزئين، من بين أفلام أخرى.

وتزوج ويليس مرتين الأولى من الممثلة الأمريكية ديمي مور ولديه منها ثلاث بنات، والمرة الثانية من عارضة الأزياء والمصممة إيما هيمينج ولديه منها ابنتان أيضا. (إفي).