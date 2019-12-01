بروفة نهائية للأرثوذكسي أمام الجزيرة.. واختبار حقيقي للوحدات والجبيهة

أيمن أبو حجلة

عمان- تخوض فرق دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى، بعد حسم هوية الفرق المتأهلة إلى المرحلة الثانية.

ويلتفي مساء اليوم عند الساعة السادسة الأرثوذكسي مع الجزيرة، ثم يتواجه الوحدات مع الجبيهة عند الساعة الثامنة، وذلك في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتختتم منافسات المرحلة الأولى مساء غد بمباراة تجمع بين الأهلي وكفريوبا.

وتأهلت فرق الوحدات والأهلي والأرثوذكسي والجبيهة، إلى المرحلة الأولى، بعدما احتلت على الترتيب المراكز الأربعة الأولى، فيما ودع الجزيرة وكفريوبا البطولة مبكرا.

ويملك الوحدات في رصيده 17 نقطة، مقابل 15 للأهلي، فيما يأتي الأرثوذكسي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، مقابل 13 للجبيهة و12 للجزيرة و8 لكفريوبا.

وتنطلق المرحلة الثانية يوم الجمعة المقبل، بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، ويصار خلاله إلى تحديد المراكز من 1 إلى 4، قبل انطلاق المرحلة الثالثة (نصف النهائي).

الأرثوذكسي – الجزيرة

يخوض الأرثوذكسي بروفة أخيرة قبل انطلاق المرحة الثانية؛ حيث يأمل المدرب معتصم سلامة، بوضع اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيشارك من خلالها في المباريات المقبلة.

هناك مركز واحد لا تبدو معالمه واضحة في تشكيلة الأرثوذكسي، وهو مركز الـ”شوتينغ غارد” أو المركز رقم (2)؛ حيث يتولى فريدي إبراهيم صناعة الألعاب، ويتواجد الأميركي نيك ستوفر حول القوس، فيما يتلقى لاعب الارتكاز يوسف أبو وزنة المساندة اللازمة من موسى مطلق.

أمام سلامة ثلاثة خيارات للاستقرار على تشكيلة أساسية متكاملة؛ الأول يتمثل في تثبيت يزن الطويل بهذا المركز إلى جانب ستوفر، والثاني يمكن في الاستعانة بنادر أحمد من أجل مساعدة فريدي في صناعة الألعاب ومنحه حرية الانطلاق نحو السلة، أما الخيار الثالث فهو إشراك فريدي بهذا المركز، مع الزج بمتري بوشة كصانع ألعاب.

وإلى جانب تجربة هذه الخيارات، سيلجأ سلامة أمام الجزيرة إلى إشراك الأوراق البديلة مثل أحمد حسونة وغازي الصلاح واسحق مرقة، مع تواصل غياب محمد حسونة للإصابة.

وفي الجانب الآخر، يخوض الجزيرة بمعنويات منخفضة بعدما فقد الأمل في المضي قدما بالمسابقة إثر خسارته أمام الجبيهة في الجولة الثامنة.

ويتولى فخري السيوري صناعة ألعاب الجزيرة، ويقف حوله كل من منير دعيس وأشرف الهندي، فيما يبرز الأميركي تشارليستون دوبز مع يوسف العواملة تحت السلة، مع إمكانية منح البدلاء فرصة أخيرة للتعبير عن أنفسهم مثل إبراهيم حسونة ومحمد دعيس ورسلان البساتنة وشاكر شبير وزياد عليان وعبد الله الشلة.

الجبيهة – الوحدات

تنفس الجبيهة الصعداء بفوزه على الجزيرة ليحجز مقعدا في المرحلة الثانية، بقيادة المدرب يوسف أبو بكر الذي يملك تشكيلة شابة طموحة يمكنها تحقيق المفاجآت.

ويقوم عمار بسطامي بدور صانع الألعاب بإسناد من محمد خلف، فيما يقدم الـ”سمول فوروورد” محمود عمر المساندة للنجمين أحمد عبيد والأميركي غريغوريشون تحت السلتين.

أما الوحدات الذي ضمن إنهاء المرحلة الأولى متصدرا، فيتطلع لاختبار نهائي قبل المرحلة الثانية، بوجود كوكبة من اللاعبين المميزين الذين يقودهم المدرب ماز تراخ.

ويتبادل محمود عابدين وسامي بزيع الأدوار مع مساهمة فعالة من البديل إبراهيم حماتي، فيما يقوم أحمد حمارشة بمهام متنوعة، ويمكنه كذلك تقديم المساندة الدفاعية اللازمة للثنائي خالد أبو عبود وابراهيما توماس تحت السلة، وهناك فرصة لإشراك البدلاء خلدون أبو رقية وهشام الزيتاوي وأحمد الخطيب ومحمد العبداللات على فترات وفقا لأحداث اللقاء.