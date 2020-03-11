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بروكلين نتس يضع حدا لنتائج ليكرز المميزة بدوري السلة الأميركي

منذ ساعة واحدة

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لوس انجليس – أهدر ليبرون جيمس سلة ثنائية سهلة قبل 9 ثوان من نهاية المباراة ليتعرض فريقه لوس انجليس ليكرز لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه بروكيلن نتس بنتيجة 102-104 الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الاميركي للمحترفين.

وبهذا الفوز، وضع نتس حدا لسلسلة من اربعة انتصارات متتالية لليكرز متصدر المنطقة الغربية تخللها فوز على ميلووكي باكس متصدر الدوري والشرق وعلى جاره في المدينة كليبيرز ثاني منطقته.

وهي الخسارة الثانية لليكرز في 13 مباراة والاولى على ارضه منذ السادس من شباط/فبراير. (أ ف ب)

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