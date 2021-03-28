بروكلين نتس يعزز صفوفه بضم لاعب الارتكاز ألدريدج

لوس انجليس – واصل بروكلين نتس تعزيز حظوظه بالمنافسة جدياً على لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بضمه لاعب الارتكاز المخضرم لاماركوس ألدريدج، الذي بات حراً من عقده مع سان أنتونيو سبيرز بحسب ما أفادت السبت شبكة “إي أس بي أن”.

ونقلت “إي أس بي أن” عن مدير أعمال ألدريدج أن ابن الـ35 عاماً الذي خاض مباراة كل النجوم “أول ستار” سبع مرات، سيوقع مع نتس الذي كان يتنافس على خدماته مع ميامي هيت.

وبعدما ضم الموسم الماضي كايري إيرفينغ من بوسطن سلتيكس، وكيفن دورانت من غولدن ستايت ووريرز، نجح نتس هذا الموسم في خطف خدمات جيمس هاردن من هيوستن روكتس قبل أن يتمكن مؤخراً من الحصول على خدمات بلايك غريفين الذي تحرر من عقده مع ديترويت بيستونز.

وسيحصل نتس الذي يحتل حالياً المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بضمه ألدريدج على لاعب خبير بدأ مشواره في الدوري عام 2006 مع بورتلاند ترايل بلايزرز وقادم من ستة مواسم مع سان أنتونيو، وهو يحقق حالياً رغم أعوامه الـ35 ما معدله 13,7 نقطة مع 4,5 متابعة في المباراة الواحدة.

وكان سان أنتونيو يمني النفس بادخال ألدريدج في صفقة تبادل لكنه عجز عن تحقيق ذلك قبل اقفال فترة التبادلات الخميس، ما دفع اللاعب الى شراء ما تبقى من عقده مع النادي ليصبح لاعباً حراً.

وأكد سبيرز في وقت سابق من الشهر الحالي أنه توصل الى “اتفاق متبادل” مع ألدريدج من أجل رحيله، في وقت أشاد المدرب غريغ بوبوفيتش بلاعب الارتكاز المخضرم قائلاً “كان زميلاً رائعاً (في الفريق)، ولا توحد أي مشكلة في هذه الناحية. نعتقد وحسب أن الجميع سيكون فائزاً إن كان ماركوس أو النادي”.

وغاب ألدريدج عن ثماني من المباريات الـ11 التي خاضها سبيرز بعد عطلة مباراة كل النجوم “أول ستار” بسبب الإصابات، ولم يكن في التشكيلة الأساسية خلال المباريات الثلاث الأخرى. (أ ف ب)