برونزيتان في ختام المشاركة الاردنية ببطولة هولندا البارالمبية لكرة الطاولة

عمان – الغد – توجت ختام أبو عوض وفاتن عليمات ببرونزية فرق السيدات ببطولة هولندا الدولية لكرة الطاولة التي اختتمت مساء الأحد بمشاركة 34 دولة وأكثر من 200 لاعبا ولاعبة من أبطال اللعبة، فيما توج نضال فرج ببرونزية (فرق مشتركة) مع بطل من كوريا الجنوبية.

وجاءت برونزية فرق السيدات بعد 3 انتصارات متتالية على فرق المانيا، هولندا، وإيطاليا، والخسارة أمام كرواتيا في نصف النهائي، فيما جاءت برونزية الفريق الأردني – الكوري الجنوبي بعد الفوز على منتخبات فرنسا، إسبانيا، وهولندا وخسارتهم في نصف النهائي أمام تركيا.

وكانت ختام أبو عوض ضمنت التأهل إلى بارالمبيك 2020 بعد نيلها فضية فردي السيدات السبت الماضي.

وتبدأ رحلة عودة منتخب كرة الطاولة البارالمبية إلى عمان اعتبارا من صباح اليوم الإثنين، حيث يرأس الوفد سليمان الروسان نائب رئيس اللجنة البارالمبية، ويضم المدرب الوطني هارون الشلتوني ومعاونه محمد أبو فرحة، إضافة للاعبين واللاعبات: أسامة أبو جامع، نضال أبو دلبوح، إبراهيم دردس، ختام أبو عوض وفاتن عليمات.

وبارك الروسان إنجازات اللاعبين، مؤكدا أنها جاءت بعد خوض منافسات قوية مع لاعبين متمرسين معظمهم ضمنوا التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020، مبينا أن مشاركة اللاعبين منحتهم الفرصة للاحتكاك بأفضل اللاعبين الدوليين وتحسين ترتيبهم على سلم الاتحاد الدولي.

وشكر الروسان أركان السفارة الأردنية في أمستردام من خلال العمل الدؤوب من قبل موظفيها وتقديم كل العون للوفد الأردني في البطولة.

بدورها، ثمّنت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية الإنجاز، مشددة على ثقتها بباقي اللاعبين على تقديم مستويات مميزة في قادم البطولات لضمان التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020.

وشهدت أمستردام عام 2002 حصول منتخب السيدات المكون من مها البرغوثي، سميرة توفيق، ختام أبو عوض وفاطمة العزام على برونزية بطولة العالم للفرق.