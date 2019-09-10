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برونزيتان للأردن في البطولة العربية لفرق السكواش للناشئين

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – حصل المنتخب الوطني للناشئين للسكواش على ميداليتين برونزيتين خلال مشاركته في البطولة العربية لفرق السكواش، والتي اختتمت مساء أمس الإثنين في المملكة العربية السعودية.

ونال منتخب فئة تحت 17 عاماً والمكون من اللاعبين (كرم البطاينة، عبد الرحمن ابراهيم السراج، البراء الختاتنة، احمد هديب) على الميدالية البرونزية باحتلاله المركز الثالث.

وكان المنتخب الوطني خسر أولى لقاءاته أمام منتخب الكويت بنتيجة 1-2، وفي اللقاء الثاني فاز على المنتخب العراقي بنتيجة 2-1 وعلى المنتخب السعودي بنتيجة 3-0 وخسر آخر مبارياته أمام المنتخب المصري بنتيجة 3-0.

كما حاز منتخب فئة تحت 13 عاماً والمكون من اللاعبين (محمد البطاينة، بديع الصالح، عون الجراح، أسامة البطاينة) على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة.

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