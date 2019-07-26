برونزيتان للأردن في بطولة العالم للمواي تاي

عمان – الغد – حقق لاعبا المنتخب الوطني للمواي تاي ، عبدالله الجبارين وعبدالرحمن السراديح ، ميداليتين برونزيتين خلال مشاركتهما في منافسات بطولة العالم والمقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتمكن اللاعبان من تحقيق فوزين في منافسات وزنيهما ، حيث شارك عبدالله الجبارين في وزن 81 كغم ضمن فئة تحت 23 عاماً فيما شارك عبدالرحمن السراديح في وزن تحت 71 كغم ضمن فئة 23 عاماً.

وفاز “الجبارين” على كل من لاعب الصين تايبيه ، جاو سيون سيو ، بالضربة الفنية القاضية وعلى الفلسطيني خالد أبو هزاع قبل أن يخسر الدور نصف النهائي ، اليوم الجمعة ، أمام اللاعب التايلاندي ساكنارونج سكليرد.

بدوره فاز “السراديح” على كل من التشيكي ستيبان جوبا والفيتنامي تونغ نجوين ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ولكن لم يستطع خوض نزاله أمام التايلاندي مان كونسيب بسبب تعرضه لإصابة وفقاً لما ذكره مدرب المنتخب ياسر أبو صفية.

وأشاد “أبو صفية” بمستوى لاعبيه في هذه البطولة وهم ، عبدالرحمن السراديح وعبدالله الجبارين وسيف زقزوق ومهند تيسير ، مؤكداً أن ميداليتي الجبارين والسراديح هو دليل على تطور رياضة المواي تاي الأردنية.