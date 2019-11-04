برونزيتان للأردن في بطولة هولندا البارالمبية لكرة الطاولة

عمان – الغد – توجت ختام أبو عوض وفاتن عليمات ببرونزية فرق السيدات ببطولة هولندا الدولية لكرة الطاولة، التي اختتمت أول من أمس بمشاركة 34 دولة وأكثر من 200 لاعب ولاعبة من أبطال اللعبة، وتوج نضال فرج ببرونزية (فرق مشتركة) مع بطل من كوريا الجنوبية.

وجاءت برونزية فرق السيدات بعد 3 انتصارات متتالية على فرق ألمانيا، هولندا، وإيطاليا، والخسارة أمام كرواتيا في نصف النهائي.

وجاءت برونزية الفريق الأردني – الكوري الجنوبي بعد الفوز على منتخبات فرنسا، إسبانيا، وهولندا وخسارتهم في نصف النهائي أمام تركيا.

وكانت ختام أبو عوض ضمنت التأهل إلى بارالمبيك 2020 بعد نيلها فضية فردي السيدات السبت الماضي.

ويرأس الوفد سليمان الروسان نائب رئيس اللجنة البارالمبية، ويضم المدير الفني المدرب الوطني هارون الشلتوني ومعاونه الوطني محمد أبو فرحة، إضافة للاعبين واللاعبات: أسامة أبو جامع، نضال أبو دلبوح، إبراهيم دردس، ختام أبو عوض وفاتن عليمات.

من جانبه بارك الروسان رئيس الوفد إنجازات أبطالنا مؤكدا أنها جاءت بعد خوض منافسات قوية مع لاعبين متمرسين معظمهم ضمنوا التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020.

وبين الروسان أن المشاركة منحت لاعبينا الفرصة للاحتكاك بأفضل اللاعبين الدوليين وتحسين ترتيبهم على سلم الاتحاد الدولي.

وشكر الروسان أركان السفارة الأردنية في أمستردام من خلال العمل الدؤوب من قبل موظفيها وتقديم كل العون للوفد الأردني في البطولة.

من جهتها ثمنت الأنسة مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية الإنجاز، مشددة على ثقتها ببقية اللاعبين تقديم مستويات مميزة في قادم البطولات لضمان التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020.

وكانت أمستردام شهدت العام 2002 حصول منتخب السيدات المكون من مها البرغوثي، سميرة توفيق، ختام أبو عوض وفاطمة العزام على برونزية بطولة العالم للفرق.