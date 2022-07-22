برونزيتان للسباحة في البطولة العربية

عمان – الغد – أضاف المنتخب الوطني للسباحة، مساء أمس الخميس، برونزيتين إلى رصيده خلال مشاركته في البطولة العربية الخامسة للعموم والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية.

وجاءت الميداليتين البرونزيتين من خلال السباح عمرو الور في سباق ٥٠ متر صدر إلى جانب فريق السيدات والمكون من السباحات، تاليتا بقلة وندين فانوس ومريم مثقال وكارين البلبيسي في سباق ١٠٠X٤ متر متنوع.

وتمكن “الور” في تحقيق ميداليته الثانية في البطولة بعد الذهبية التي حققها في سباق ١٠٠ متر صدر مساء أول أمس الأربعاء.

ونجح “الور” في انهاء سباق ٥٠ متر صدر بزمن بلغ ٢٨.٦٨ ومُحققاً رقم أردني جديد.

وبات المنتخب الوطني يمتلك في سجله مع نهاية اليوم الثاني من البطولة، ٤ ميداليات من بينها ذهبية واحدة و٣ برونزيات.