برونزيتان للكراتيه في الدوري العالمي للشباب و َالناشين

عمان- الغد- توج المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الشباب، مساء اليوم الجمعة، بميداليتين برونزيتين، خلال مشاركته في الجولة الثانية من بطولة الدوري العالمي للناشئين والشباب والتي افتتحت اليوم في مدينة ليماسول القبرصية بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ لاعب ولاعبة يُمثلون ٥١ دولة.

وجاءت الميداليتين البرونزيتين من خلال اللاعبين، سيف الدين بني فارس (وزن تحت ٧٦ كغم) وابراهيم شمعون (وزن فوق ٧٦ كغم).

واستهل اللاعب سيف الدين بني فارس مشاركته بالبطولة بتحقيقه الفوز على اللاعب السلوفاكي، كيشاك دومينيك بنتيجة ٨-١ في دور الـ ٦٤ ومن ثم تخطى اللاعب القبرصي مايكل جامسون بنتيجة ٥-٣ في دور الـ ٣٢ ومن ثم فاز على اللاعب البوسني، سيميتش ميلو، بنتيجة ٧-١ في دور الـ ١٦.

وواصل “بني فارس” تألقه وفاز في الدور ربع النهائي على اللاعب المصري أحمد سلامة بنتيجة ٣-٠ قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الهولندي تيفلين فان سيباستيان بنتيجة ٢-١ لينتقل اللاعب سيف الدين بني فارس للعب على الميدالية البرونزية والتي نالها بعد فوزه على اللاعب المجري زيلجي.

في المقابل افتتح اللاعب ابراهيم شمعون مشاركته بالفوز على اللاعب الروماني، فاسيل ديفيد غبريال، بنتيجة ١-٠ في دور الـ ٣٢ ثم تخطى اللاعب السلوفاكي أنتوس فوجتيك بنتيجة ٢-٠ في دور الـ ١٦ وبعد ذلك فاز “شمعون” على اللاعب المصري خالد يوسف بالأفضلية بعد التعادل ٢-٢ في الدور ربع النهائي.

وفي نصف النهائي خسر شمعون أمام الفرنسي سمير زواوي بنتيجة ٢-١ لينتقل “شمعون” بعدها للعب على الميدالية البرونزية والتي نالها في أعقاب فوزه على اللاعب الألماني نيكولاي.

وضمن ذات الوزن (فوق ٧٦ كغم) ، كاد اللاعب يوسف نوفل أن يُحقق الميدالية البرونزية، حيث حقق الفوز في دور الـ ٣٢ على اللاعب الروماني بول فلادوت بنتيجة ٢-٠ ثم خسر أمام اللاعب المصري عمر أسامة بنتيجة ٦-٢ وبعد تأهل اللاعب المصري إلى النزال النهائي اننقل “نوفل” للعب على الميدالية البرونزية حيث حقق الفوز في نزالين على كل من الإيطالي ساكو غبريالي والبوسني نوفيكي ألكسندر قبل أن يخسر في النزال الأخير أمام اللاعب البوسني الاخر أنيس ليخسر الميدالية البرونزية.

هذا ويستكمل المنتخب الوطني يوم غد السبت مشاركته في البطولة وذلك من خلال منافسات فئة الناشئين لكلا الجنسين.