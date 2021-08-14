برونو وبوغبا يقودان اليونايتد لفوز كاسح على ليدز

مانشستر – سحق مانشستر يونايتد ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 5-1 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الذي قص شريط الافتتاح منه بلقاء الصاعد حديثا برينتفورد وأرسنال 2-0 مساء أمس الجمعة إيذانا ببدء موسم حافل.

ويعود الفوز العريض لليونايتد إلى تألق الثنائي المكون من البرتغالي الهداف برونو فرنانديز والفرنسي بول بوغبا، حيث أحرز البرتغالي ثلاثة أهداف (هاتريك) في (د.30) و(د.54) و(د.60)، بينما صنع بوجبا أربعة أهداف لزملائه منها اثنين لبرونو وواحد لميسون جرينوود (د.54)، وآخر لفريد (د.68).

بينما سجل لوك آيلنج (د.49) بمساعدة زميله ستيوارت دالاس هدف ليدز الوحيد.

بهذا الانتصار العريض، يتحصل المانيو على نقاط المباراة الثلاث ليعتلي قمة البريميير ليج، وتجمد رصيد ليدز خالي الوفاض في المركز الأخير من الجدول، انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات الأسبوع. – (إفي)