برونو ينفي خلافه مع رونالدو.. وماديسون يواصل الغياب عن تدريبات انجلترا الجماعية

مدن – تقدم النجم كريستيانو رونالدو مبتسما أمس، المنتخب البرتغالي الذي توجه نحو الدوحة في قطر.

ووقع كريستيانو على أوتوجرافات وقام بالتقاط صور “سيلفي” مع المئات من الجماهير التي كانت تنتظره خلال مسيرته إلى مطار لشبونة.

وغادر لاعبو المنتخب البرتغالي صباح اليوم مدينة كرة القدم في “أوريراس” بضواحي لشبونة؛ حيث كان في انتظارهم عدة مجموعات من الأطفال من عشاق اللاعب قبل مرور كريستيانو.

وتم استقبال قائد المنتخب البرتغالي بأغنيات وتصفيق وتوقف عدة مرات لتحية الأطفال والتوقيع على أوتوجرافات وقمصان والتقاط صور “سيلفي” في ظل سعادة الجماهير.

وتكرر الأمر نفسه لدى وصوله إلى مطار لشبونة؛ حيث وجد كريستيانو مجددا حشدا كبيرا غير مهتم بالجدل الذي يثار حول المهاجم البرتغالي. وتلعب البرتغال في المجموعة الثامنة في المونديال بجانب أوروجواي وكوريا الجنوبية وغانا.

برونو: ليست لدي مشكلة

مع كريستيانو

قال برونو فرنانديز، لاعب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، إنه ليست لديه أي مشكلة مع زميله في فريق مانشستر يونايتد والمنتخب، كريستيانو رونالدو، والذي كان قد استقبله بشكل فاتر لدى وصوله معسكر منتخب بلاده لخوض مونديال قطر 2022.

وقال فرنانديز لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة الودية التي فازت بها بلاده على نيجيريا برباعية دون رد “ليست لدي أي مشكلة مع أحد”.

وأضاف اللاعب الذي سجل هدفين في الودية “أنا أقوم بعملي، وكما قالي لي أحد المدربين، ما يمكنك السيطرة عليه هو نفسك. أعتقد أننا جميعنا نفكر بالطريقة نفسها، عليك أن تسيطر على نفسك، وأن تقوم بأفضل ما لديك، هذا كل شيء”.

وعن المقطع المصور بينه وكريستيانو والذي عكس استقباله الفاتر له، قال اللاعب إنه أسيء فهمه لأنه نشر دون صوت ولأنه لو كان بصوت لفهم الناس إنها كانت مزحة. وأضاف “نحن الآن نركز مع البرتغال، مانشستر يونايتد سيأتي دوره بعد المونديال”.

الإنجليز ينتقدون حظر بيع الكحول

انتقدت جمعية المشجعين الإنجليز، أمس، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحظر بيع الكحول في محيط الملاعب المستضيفة للمونديال بقطر.

وكان الفيفا قد أعلن أمس عن حظر بيع الكحول في الملاعب ومحيطها، مشيرا إلى أن بيعها سيكون محصورا فقط في مناطق المشجعين مع “إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم في قطر”.

وأوضحت الجمعية أن هذا القرار يضر بالمشجع الإنجليزي، الذي ينتقد، على الأخص، عدم الوضوح وعدم التواصل على خلفية هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل يومين فقط من انطلاق البطولة.

وأوضح بيان الفيفا أنه “إثر مناقشات جرت بين السلطات في الدولة المستضيفة وفيفا، تم اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمرافق التي تملك الترخيص بذلك”. وأردف “ستستمر الدولة المستضيفة وفيفا بالعمل لضمان أن تكون الستادات والمناطق المتاخمة لها بمثابة فضاءات توفر المتعة وتتسم باحترام الجماهير كافة وتوفر تجربة سارة للجميع”.

وتشير الجمعية “يحب بعض المشجعين تناول الجعة أثناء المباراة وآخرين لا يحبذون ذلك، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن اتخاذ هذا القرار في الساعات الأخيرة يعكس وجود مشكلة أكبر.. الافتقار التام للتواصل من جانب اللجنة المنظمة نحو المشجعين”.

ويوقع الفيفا على اتفاق بقيمة 75 مليون يورو مع بدوايزر، الجعة الرسمية للبطولة، والذي أصبح الآن مهددا بالفسخ على خلفية هذا القرار.

مبادرة مشتركة بين “فيفا” و”الصحة العالمية”

دشن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر 2022، مبادرة تحث اللاعبين على تنظيم الاحتفالات التي تطلبها الجماهير وحث الشباب على ممارسة الرياضة.

وتحت هاتشتاج (BringTheMoves)، تحث المبادرة الشباب من جميع أنحاء العالم لاعبي المنتخبات المشاركة على الاحتفال بأهدافهم بشكل جديد، كما حثت الحملة الأطفال على تنزيل تطبيق رقمي (GenMove) الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل حثهم على التحلي بالفاعلية البدنية يوميا خلال المونديال.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو “هذا التحدي لا يجمع الأطفال مع نجومهم المفضلين فحسب، بل يستخدم المونديال الأكثر رقمنة في التاريخ لتوجيه رسالة مفادها أننا جميعا نحتاج التحلي بالفعالية وتوعية الأبناء بأن الأطفال يحتاجون 60 دقيقة من التمارين البدنية يوميا. في الوقت الراهن لا يحدث ذلك مع 80 % من المراهقين من جميع أنحاء العالم”.

ودعم اللاعب العاجي السابق ديدييه دروجبا، الذي يعد حاليا سفيرا للنوايا الحسنة في منظمة الصحة العالمية والبرازيلي اليسون بيكر، الذي يلعب أيضا هذا الدور في منظمة الصحة العالمية وسيتواجد في قطر مع منتخب البرازيل، المبادرة التي أعلنها الفيفا أول من أمس.

ويلز تغير موعد تمارينها

أعاد منتخب ويلز جدولة مواعيد تدريباته نتيجة موجة الحر الشديدة التي تشهدها قطر بدرجات حرارة تتجاوز 30 درجة.

وكان من المقرر أن يتدرب منتخب المدرب روييرت بيج حوالي الساعة 13:30، لكن الحصص التدريبية تأجلت إلى الساعة 16:00 في مركز التدريبات في السد.

ولحسن الحظ، سيخوض “التنانين الحمر” أول مباراتين له أمام الولايات المتحدة وإيران مساء، لكن المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام انجلترا ستقام عند الساعة 13:00.

وقال مارك هاريس مهاجم منتخب ويلز “لسنا معتادين على هذه الحرارة”.

وتدرب منتخب ويلز في عقر داره قبل توجهه الأسبوع الحالي إلى قطر.

تشواميني يشعر بالثقة

أكد الفرنسي أوريلين تشواميني، أول من أمس، أن تجربة اللعب في ريال مدريد تمنحه المزيد من الثقة في خوض مونديال قطر، حيث سيكون أساسيا نظرا لإصابة المخضرمين كانتي وبوجبا.

وقال في المؤتمر الصحفي للمنتخب الفرنسي لدى وصوله إلى قطر “اللعب لأفضل فريق في العالم يتيح لك التطور في أشياء معينة”.

وأبرز أن اللعب في الريال تحت إمرة المدرب كارلو أنشيلوتي سمح له “بالتطور في أشياء كثيرة”.

وعن زميله كريم بنزيمة الذي لم يلعب عدة مباريات بسبب شعوره بآلام، قال إنه “هادئ للغاية”.

وقال “أعتقد أنه سيتطور بشكل جيد وحين يستطيتع سيساعد الفريق”، مشيرا إلى أنه “أفضل لاعب في العالم”.

وأكد أنه “تعلم التعامل مع الضغط منذ الصغر. هناك ضغط في ريال مدريد في كل مباراة. أستطيع التعامل معه”.

وقال زميله أوليفيه جيرو الذي يخوض ثالث مونديال له وهو في السادسة والثلاثين من عمره، ويتبقى له هدفان لكسر الرقم القياسي للأسطورة تيري هنري بـ51 هدفا، قال “الرقم القياسي هو مكافأة، ولكن الهدف الرئيسي هو الذهاب بعيدا في المسابقة”.

وأكد استعداده للقيام بدوره “مع الشباب” وتقديم كل ما لديه لمساعدة الفريق.

ماديسون يواصل التدرب منفردا

واصل النجم الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون تدريباته المنفردة؛ حيث كان اللاعب الوحيد الذي تدرب بعيدا عن المجموعة الرئيسية لمنتخب إنجلترا، الذي يستعد لخوض لقائه الافتتاحي في كأس العالم لكرة القدم بقطر.

ويبدأ منتخب إنجلترا مبارياته في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في كأس العالم بمواجهة منتخب إيران، بعد غد، قبل أن يلاقي منتخبي الولايات المتحدة الأميركية وويلز على الترتيب.

ويأمل ماديسون في أن يكون لائقًا لبداية البطولة بعدما جاءت الفحوصات التي أجراها مؤخرا إيجابية بشأن تعافيه من إصابة في الركبة، تسببت في استبداله خلال النصف الأول من مباراة فريقه ليستر سيتي مع وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية تصريحات لماديسون، الذي غاب عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي، قال فيها “لا بأس. أجرينا فحصا في اليوم السابق لبداية تدريبات الفريق”.

وأضاف ماديسون: “كان فحصا إيجابيًا. لم تكن هناك مشاكل كبيرة. يتعين على القيام ببعض العمل لأكون جاهزا من الناحية البدنية، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك مصدر قلق”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت تلك الإصابة ستؤثر على مشاركته في المونديال، قال ماديسون: “آمل ألا يحدث ذلك”.

يشار إلى أن كايل ووكر وكالفين فيليبس كانا ضمن 25 لاعبا شاركوا في الحصة التدريبية لمنتخب إنجلترا، التي جرت أمس بملعب الوكرة الرياضي، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا.-(وكالات)

الفرنسي أوريلين تشواميني – (من المصدر)