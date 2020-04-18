برياسكو: اللعب بجوار إبراهيموفيتش يمثل سعادة كبيرة بالنسبة لي

بوينوس آيرس – أكد الأرجنتيني نوربرتو برياسكو مهاجم نادي هوراكان، والذي حصل على الجنسية الأرمينية، أنه قريب من التوقيع لناد ميلان وأنه يتخيل بالفعل أنه يلعب بجوار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال المهاجم صاحب الـ24 عاما في تصريحات لصحيفة (Olé): “على المستوى الشخصي أحب أن أكون هادئا وفي انتظار ما سيحدث. أتمنى أن يحدث الأفضل للجميع. التحدث حول هذه الاحتمالية تمثل سعادة كبيرة بالنسبة لي. شيئ كهذا لا يحدث كل يوم، فهو حلم كل لاعب”.

El delantero argentino de Huracán Norberto Briasco y su posible pase al Milan: "Me imagino jugando con Zlatan." Toda la información en la nota.https://t.co/RzB6wUv8Kk — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 17, 2020

وأكد برياسكو أن وكيل أعماله تواجد في إيطاليا بسبب ظهور إمكانية توقيعه للروسونيري، وأنه يتخيل اللعب بجوار زلاتان، وشارك نوربرتو مع منتخب أرمينيا في وديتين عام 2018 وفي مبارتين المؤهلة لـ”يورو 2020″ عام 2019. (إفي)