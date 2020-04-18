آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

برياسكو: اللعب بجوار إبراهيموفيتش يمثل سعادة كبيرة بالنسبة لي

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بوينوس آيرس – أكد الأرجنتيني نوربرتو برياسكو مهاجم نادي هوراكان، والذي حصل على الجنسية الأرمينية، أنه قريب من التوقيع لناد ميلان وأنه يتخيل بالفعل أنه يلعب بجوار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال المهاجم صاحب الـ24 عاما في تصريحات لصحيفة (Olé): “على المستوى الشخصي أحب أن أكون هادئا وفي انتظار ما سيحدث. أتمنى أن يحدث الأفضل للجميع. التحدث حول هذه الاحتمالية تمثل سعادة كبيرة بالنسبة لي. شيئ كهذا لا يحدث كل يوم، فهو حلم كل لاعب”.

وأكد برياسكو أن وكيل أعماله تواجد في إيطاليا بسبب ظهور إمكانية توقيعه للروسونيري، وأنه يتخيل اللعب بجوار زلاتان، وشارك نوربرتو مع منتخب أرمينيا في وديتين عام 2018 وفي مبارتين المؤهلة لـ”يورو 2020″ عام 2019. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

3 سنوات على رحيل “زيكو” الكرة الأردنية خالد عوض

منذ ساعة واحدة

مدرب إسبانيا: لاعبو كرة القدم في موقف محبط بسبب كورونا

منذ ساعتين

فالنسيا يقترح إعادة “الليغا في حال عدم استكمالها بسبب كورونا

منذ ساعتين

تاريخ عودة الدوري الانجليزي غير واضح بالنسبة الى بريدي

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock