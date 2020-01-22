بريزات: التمكين الاقتصادي للشباب والريادة أولويتنا في مواجهة البطالة

عمان-الغد- أكد وزير الشباب د. فارس بريزات ان التمكين الاقتصادي والريادة للشباب احد المحاور الرئيسية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩-٢٠٢٥،الى جانب ستة محاور هامة يعد التمكين الاقتصادي من اهمها و ذي أولوية قصوى استوجبت وضع برامج من شانها مواجهة تحدي البطالة التخذي الأكبر لدى الشباب.

جاء ذلك خلال لقائه الجهات الشريكة في تنفيذ فعاليات الملتقى الوطني للرياديين والمبتكرين الشباب ٢٠٢٠ الذي تعزم الوزارة اقامته في الثامن من شباط والذي يهدف الى تسويق ابتكارات الشباب الاردني والتشبيك مع بين الشباب الريادي المبتكر والجهات المانحة سواء أفراد او مؤسسات لتمكين الشباب مع دعم وتنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الريادية.

وقال بريزات ” دورنا في وزارة الشباب يتمثل في التمكين،واجبنا ينصب في خلق بيئة ينطلق من خلالها الشباب الريادي نحو النهوض بفكرته ومشروعه الريادي”

وأشار بريزات الى ان هذا الملتقى سيتضمن مشاركة عنصرين شبابيين الأول يتمثل بالشباب المبادرين الصغار والثاني الرواد الذين يجسدون القدوة الحسنة بين الشباب الذين استطاعوا الانطلاق والنهوض وسط تحديات كبي ة تعصف بهم.

واستعرض مدير الشؤون الشبابية فعاليات الملتقى وآليات اختيار الشباب،مبينا ان الوزارة كانت قد أعلنت فرصة المشاركة للملتقى من خلال التقدم عبر رابط التسجيل الذي نشرته عبر مواقعها الرسمية، لافتا الى ان ٥١١ شاب تقدم للمشاركة في الفعاليات.