بريزات: الشباب الأردني يحظى برعاية ملكية وضعت ملف الشباب على سلم الأولويات

عمان-الغد- بحث وزير الشباب د. فارس البريزات والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية د. هيفاء ابو غزالة اليوم الثلاثاء، سبل وأوجه تعزيز العلاقات الشبابية بين الوزارة والجامعة العربية.

وأكد بريزات خلال استقباله أبو غزالة في مكتبه اليوم، بحضور أمين عام وزارة الشباب د. حسين الجبور، ان الشباب الاردني يحظى برعاية ملكية وضعت ملف الشباب على سلم الأولويات الوطنية، مضيفا أن الوزارة تولي تمكين الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية جل اهتمامها، من خلال إقامة برامج وفعاليات تترجم محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩-٢٠٢٥.

وأشار بريزات أن الشباب الاردني كما العربي، يواجه تحديات من أبرزها التحدي الاقتصادي، ما دفع الوزارة الى إطلاق برامج من شأنها تمكين الشباب في مجال الريادة في الأعمال، لافتا أن تداعيات جائحة كورونا طالت العالم أجمع، الأمر الذي دعى الوزارة لتحويل معظم برامجها الى برامج رقمية تحاكي متطلبات الشباب وتواكب الظروف الراهنة، مبينا توجه الوزارة في تحويل هذه التحديات إلى فرص تعزز قدرات الشباب على مواجهة الازمات باقتدار.

وبين بريزات أن الأردن تشرف باستضافة برامج متنوعة بالشراكة مع جامعة الدول العربية، شهدت مشاركة شبابية واسعة من مختلف الدول العربية، وأن اللجنة الشبابية في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تواصل اجتماعاتها من خلال تقنيات الاتصال المرئي، لبحث وترتيب إقامة البرامج المشتركة هذا العام والتي تواكب تحديات جائحة كورونا.

من جهتها ثمنت أبو غزالة الجهود التي تبذلها وزارة الشباب الاردنية والدور الذي يوليه البريزات نائب رئيس المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الشبابية الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مؤكدة ان الجامعة العربية ستوفر كافة الامكانيات لاقامة البرامج العربية التي تخدم الشباب العربي في هذه الظروف والتي ستكون حاضرة خلال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي يقام عبر الاتصال المرئي الاسبوع المقبل.