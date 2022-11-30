بريطانيا: أخطاء في مختبر تتسبب بوفاة 20 شخصا

لندن- رجحت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن تكون أخطاء في مختبر تحاليل هي السبب بوفاة 20 شخصا بعدما أدت إلى ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات فيروس كورونا الإيجابية.

ونقلت عديد وسائل الإعلام البريطانية، أمس، عن تحقيق أجرته الوكالة، وخلص إلى أن مختبرات إمينزا في وسط إنجلترا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار خلال الفترة بين 2 أيلول (سبتمبر) و12 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، حيث قالت إنها سلبية، في حين أن الحالات كانت إيجابية.

وأوردت الوكالة، في تقريرها، توصيات واضحة لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحوادث.-(بترا)