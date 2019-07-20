بريطانيا: احتجاز ناقلة النفط يدل على أن إيران اختارت “طريقا خطيرا”

لندن- صرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السبت أن مصادرة طهران لناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة يكشف “مؤشرات مقلقة” إلى أن “إيران قد تكون اختارت طريقا خطيرا لسلوك غير قانوني ويسبب زعزعة في الاستقرار”.

وأضاف هانت في تغريدة على تويتر أن “ردنا سيكون مدروسا لكن حازما”، مؤكدا أن بريطانيا “ستؤمن سلامة سفنها”.

ونصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء “خارج منطقة” مضيق هرمز “لفترة موقتة” بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقالت ناطقة باسم الحكومة البريطانية في بيان صدر بعد اجتماع ليلي للجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية لمناقشة الأزمة “ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحا للملاحة الدولية”.

وأضافت المتحدثة “نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة موقتة”.

وكررت المتحدثة تعليقات سابقة لوزير الخارجية جيريمي هانت قال فيها إنه “سيكون هناك عواقب وخيمة ما لم يتم حلّ الوضع”.

وأكدت أن اجتماعات إضافية ستعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع و”سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الدوليين”.

وأعلنت إيران الجمعة أنها “صادرت” ناقلة “ستينا إيمبيرو” التي تملكها السويد وترفع راية بريطانيا، في مضيق هرمز لخرقها “قوانين البحار الدولية”.

وقالت السلطات الإيرانية السبت إن الناقلة اصطدمت بسفينة صيد، مؤكدةً أنها ترسو قبالة ميناء بندر عباس مع كل طاقمها على متنها.-(أ ف ب)