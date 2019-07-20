السلايدر الرئيسيالعرب والعالمدولي

بريطانيا: احتجاز ناقلة النفط يدل على أن إيران اختارت “طريقا خطيرا”

منذ ساعتين
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن- صرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السبت أن مصادرة طهران لناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة يكشف “مؤشرات مقلقة” إلى أن “إيران قد تكون اختارت طريقا خطيرا لسلوك غير قانوني ويسبب زعزعة في الاستقرار”.

وأضاف هانت في تغريدة على تويتر أن “ردنا سيكون مدروسا لكن حازما”، مؤكدا أن بريطانيا “ستؤمن سلامة سفنها”.

ونصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء “خارج منطقة” مضيق هرمز “لفترة موقتة” بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقالت ناطقة باسم الحكومة البريطانية في بيان صدر بعد اجتماع ليلي للجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية لمناقشة الأزمة “ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحا للملاحة الدولية”.

وأضافت المتحدثة “نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة موقتة”.

وكررت المتحدثة تعليقات سابقة لوزير الخارجية جيريمي هانت قال فيها إنه “سيكون هناك عواقب وخيمة ما لم يتم حلّ الوضع”.

وأكدت أن اجتماعات إضافية ستعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع و”سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الدوليين”.

وأعلنت إيران الجمعة أنها “صادرت” ناقلة “ستينا إيمبيرو” التي تملكها السويد وترفع راية بريطانيا، في مضيق هرمز لخرقها “قوانين البحار الدولية”.

وقالت السلطات الإيرانية السبت إن الناقلة اصطدمت بسفينة صيد، مؤكدةً أنها ترسو قبالة ميناء بندر عباس مع كل طاقمها على متنها.-(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

الدوار الخامس.. قتل طليقته وأبلغ عن انتحارها

منذ 4 دقائق

الأمن: إدخال الكلاب البوليسية لبلدية إربد “اجتهاد شخصي خاطىء”

منذ ساعة واحدة

بدران: على الحكومة التوقف عن فرض الضرائب.. وتخفيض نفقاتها

منذ ساعتين

تزويد 128 مدرسة بخلايا شمسية تغطي حاجتها من الكهرباء

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock