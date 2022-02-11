بريطانيا تبدأ اليوم بتحفيف قيود السفر

بدأت بريطانيا منذ صباح اليوم الجمعة، تخفيف القيود على المسافرين القادمين إليها والملقحين بالكامل، إذ لن يتعيّن عليهم إجراء أي فحوصات، سواء قبل المغادرة أو عند الوصول.

وقالت هيئة الـ (بي بي سي)، أنه وفقاً للقوانين الجديدة فإن المسافرين المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما لن يكونوا بحاجة لإجراء الفحص قبل المغادرة أو بعد يومين من وصولهم إلى بريطانيا.

وأضافت أنه لن يضطر المسافر غير المطعم بالكامل إلى الخضوع للعزل عند الوصول إلى بريطانيا أو إجراء اختبار في اليوم الثامن، لكن يتعين عليه إظهار دليل الخلو من المرض قبل يومين من المغادرة، كما يتعين عليهم إجراء فحص “بي سي آر” بعد الوصول، ولن يحتاج إلى العزل إلا أذا كان مصابا. بترا