بريطانيا تحذر من عودة القاعدة

الغد- عبّر وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن قلقه من أن تكون أفغانستان في طريقها لأن تصبح دولة فاشلة وأرضا خصبة لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة، محذرا من عودة التنظيم.

وقال: “أنا قلق للغاية من أن تكون الدول الفاشلة تمثل أرضا خصبة لأمثال هؤلاء… القاعدة ستعود على الأرجح”

وأضاف أن قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ومدينة لشكركاه أصبحتا الآن في أيدي طالبان على الأرجح.