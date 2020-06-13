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بريطانيا تخطط لتقليص مسافة التباعد الاجتماعي لمتر واحد

منذ ساعة واحدة
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

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لندن – كشفت صحيفة الديلي تلغراف، اليوم السبت، أن الحكومة البريطانية تخطط لخفض مسافة التباعد الاجتماعي الإلزامية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من مترين حاليا إلى متر واحد خلال أيام.
وحسب الصحيفة، فإن الحكومة بصدد إعداد بيان بهذا الخصوص بعد نشر المجموعة العلمية الاستشارية لحالات الطوارئ، ورقة أمس الجمعة تحدد فيها إجراءات تضمن سلامة الأفراد بمسافة فاصلة تبلغ مترا واحدا.
واشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا والعديد من الدول ومنظمة الصحة العالمية اعتبروا التباعد لمسافة متر واحد كافيا للوقاية من انتشار الفيروس.
–(بترا)

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