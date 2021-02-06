بريطانيا تدرس إصدار وثيقة للأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا

لندن- أعلن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، أن الحكومة البريطانية تدرس فكرة إصدار وثيقة تسمح للمسافرين إثبات تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم السبت عن الوزير كليفرلي قوله لمحطة الإذاعة الرابعة في (بي بي سي)، “غالبًا ما تكون متطلبات الدخول للدول تشمل اللقاحات والتطعيمات، وهذه ليست ممارسة غير شائعة، وسنعمل مع شركاء دوليين للمساعدة في تسهيل ترتيباتهم الحدودية ومتطلبات الهجرة”. وعلقت الصحيفة أن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، نفى سابقا وجود خطط للحصول على جوازات سفر اللقاح، لكنه طُلب من المسؤولين الآن النظر في كيفية امتثال الناس لمتطلبات بعض الحكومات الأجنبية للتطعيم قبل السفر.

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