بريطانيا ترخص استخدام عقار جديد لمكافحة كورونا

لندن- وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، على عقار جديد لمكافحة وباء كورونا، ويستخدم العلاج زوجا من الأجسام المضادة المصنوعة في المختبر.

ونقلت هيئة الـ(بي بي سي) اليوم الجمعة، عن بيان للوكالة، أن عقار “رونابريف” ثبت أنه يمنع العدوى ويقلل الحاجة إلى العلاج في المستشفى.

واضافت الهيئة أن شركتي “روش” و “ريجينورو”، أختبرتا الأجسام المضادة في المختبر للعثور على أثنين من الأجسام المضادة أكثر قدرة على الالتصاق بالفيروس، وثبتت الفعالية في مواجهة السلالات الجديدة أيضاً.

واشارت إلى أن العلاج مكلف ومن المحتمل أن يكون مخصصا لمن يتعرض لخطر الإصابة الشديدة، أو لا يستطيع أخذ اللقاح مثل المصابين بأمراض مزمنة.-بترا