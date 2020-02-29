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بريطانيا تسجل 3 حالات إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 3 ساعات
بريطانيا.. ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 19

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لندن- أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصل عدد إجمالي الحالات 23 .
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، أنها أجرت فحوصا مخبرية على ما مجموعه 10483 شخصاً في المملكة المتحدة، منهم 106060 سلبا و 23 إيجابا.
وأضافت إنها ستقوم بنشر البيانات المحدثة يوميا، وفي حال تم تأكيد المزيد من الحالات في المملكة المتحدة، سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن من كبير المسؤولين الطبيين. -(بترا)

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