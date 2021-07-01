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بريطانيا: تسجيل 22 وفاة و27989 إصابة بكورونا

منذ ساعتين
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

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لندن- أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 22 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا، اليوم الخميس، مرتفعاً من 14 وفاة يوم امس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 128162 حالة.
وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه جرى تسجيل 27989 إصابة جديدة، مرتفعاً من 26068 إصابة من اليوم السابق ليصل العدد الاجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و 828463 إصابة في عموم بريطانيا. -(بترا)

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