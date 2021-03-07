بريطانيا: تسجيل 5177 إصابة بفيروس كورونا المستجد

لندن- أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد، تسجيل 5177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، انخفاضا من 6040 أمس السبت، وهو ما رفع اجمالي الاصابات في عموم بريطانيا الى 4 ملايين و 218520 اصابة.

ولم تنشر الوزارة أعداد الوفيات لهذا اليوم حتى الآن، مشيرة الى أن عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح وصل الى 22 مليونا و 213112 شخصا، فيما وصل عدد الذين تلقوا جرعتين مليونا و 122402 شخص. -(بترا)