بريطانيا تعتمد لقاح “أسترا زينيكا” لكورونا

لندن- أصبحت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء أول دولة في العالم وافقت رسميا على استخدام اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركة “أسترا زينيكا” البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أن القرار الذي يجيز استخدام اللقاح في تطعيم المواطنين يأتي بناء على توصية الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، بعد انتهاء الاختبارات السريرية وتحليل نتائجها.

ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين من الأمراض (JCVI) ستنشر آخر توصياتها بشأن الفئات الاجتماعية التي ينبغي إعطاء الأولوية لها خلال حملة التطعيم، مضيفة أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي قد وفرت اللقاح الآخر الذي طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و””بيونتيك” الألمانية على مئات آلاف المواطنين، ستشرع الآن في تطبيق خططها بشأن التطعيم بلقاح “أسترا زينيكا”.

وأشارت الوزارة إلى أن JCVI أوصت الحكومة بالتركيز على إعطاء لقاحي “أسترا زينيكا” و”فايزر” إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بدلا عن السعي إلى توفير الدفعة الثانية من اللقاح لمن تلقى الأولى في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن توفير الدفعة الثانية (وهي مهمة لإنشاء مناعة طويلة الأمد) سيأتي في غضون 12 أسبوعا.

ويأتي ذلك على خلفية ورود نتائج متباينة للاختبارات السريرية للقاح “أسترا زينيكا”، إذ تبين أن فعاليته تصل 90% عندما جرى تطعيم الشخص بنصف جرعة ثم بجرعة كاملة بعد شهر على الأقل، لكن لدى تلقي الشخص جرعتين كاملتين من اللقاح بنفس الفصل الزمني انخفضت فعاليته إلى 62% فقط.RT