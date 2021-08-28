بريطانيا تنهي عمليات الإجلاء من أفغانستان اليوم

لندن- أعلن قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نك كارتر، أن عمليات المملكة المتحدة لإجلاء المدنيين من أفغانستان ستنتهي اليوم السبت.

وقال الجنرال كارتر في تصريحات لإذاعة “بي بي سي”، اليوم السبت، “شارفنا على نهاية عمليات الإجلاء التي ستنتهي خلال اليوم، ثم يتعين علينا سحب جنودنا على متن الطائرات المتبقية”. وأضاف أنه ما زالت هناك بعض الرحلات المدنية بصدد الإقلاع من العاصمة الأفغانية كابل إلى بريطانيا، لكن عددها قليل جدا الآن. وأشار إلى أن مئات الأفغان المؤهلين للانتقال إلى بريطانيا ما زالوا عالقين في أفغانستان. -(بترا)