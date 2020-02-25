“بريطانيا” تولي “حقوق الإنسان” في المنطقة العربية اهتماما كبيرا

غادة كامل الشيخ

لندن- ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنبر البريطاني للمؤثرين العرب في لندن والتي تشارك فيه “الغد”، زار صحفيون وناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ممن يمثلون بلدانهم العربية مقر وزارة الخارجية البريطانية، وتخللت الزيارة سلسلة من الجلسات مع مسؤولين وصحافيين.

ومن بين من التقى بهم المشاركون وزير الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمي كليفري، والذي أكد على أن الحكومة البريطانية تولي ملف حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية اهتماما كبيرا لاسيما خلال وبعد أحداث الربيع العربي.

وأشر كليفري على أبرز الحقوق التي تتعرض للانتهاك في الدول العربية أهمها حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية الصحافة، خصوصا في كل من ليبيا واليمن وسوريا والعراق.

وكشف كليفري عن أن الحكومة البريطانية وضعت خطة للعام 2020 تسعى من خلالها إلى تحسين حالة حقوق الانسان في الدول العربية.

كما شملت زيارة وزارة الخارجية لقاء مع مسؤولين في الوزارة متخصصين بالجماعات الارهابية بالأخص داعش.

كما زار مشاركو المنبر البريطاني للمؤثرين العرب موقع بي بي سي في لندن، والتقوا هناك بمجموعة من المحررين والصحفيين.

وخلال النقاش معهم سلطوا الضوء على الإعلام الجديد وكيف انه قلب جميع الموازين التي اعتادت عليها البي بي سي منذ اكثر من ثمانين عاما.

وقالوا علينا نحن ان نذهب اليهم جيل الاي باد والسوشيال ميديا لا العكس مع التأكيد على أنه آن الاوان ان تتغير وسائل الاعلام التقليدية، وهو ما تسير عليه البي بي سي مؤخرا حيث أنها باتت كل يوم تتعلم ما هو جديد في الفضاء الإلكتروني وتعلم بأن تكون اكثر سرعة وسط سرعة انتشار المعلومة في ذلك الفضاء.

وبينوا أن جمهور الفضاء الالكتروني من قراء ومتابعين ومشاهدين اصبحوا بحاجة الى اجندة اعلامية اوسع ليس فقط الاخبار والمواضيع السياسية بحيث يريدون مواضيع عن الاقتصاد والعلوم وغيرها.

وتحدثوا عن قطاع جديد باتت البي بي سي تتناوله وهو الاعلام الجهادي الذي له حضوره الاكبر في مواقع التواصل الاجتماعي حتى ان المصادر للكتابة عنهم هم في تلك المواقع وكل يوم يتغيرون.

واختتمت جولة اليوم الثاني زيارة مقر الفيسبوك في لندن، خلال الحديث مع عاملين هناك كشفوا ان هناك

2.3 مليار مستخدم لموقع الفيسبوك 200 مليون مستخدم يوميا ومتوسط الوقت المنقضي في الموقع يوميا يصل الى 50 دقيقة،

واقروا ان هناك محاولات تدخلات من حكومات العديد من الدول لمعرفة معلومات شخصية لحسابات معينة.

وبينوا انهم مؤخرا بدؤوا يعقدون ورشات تدريبية لاعلاميين ففي العام الماضي تم تدريب حوالي 100 ألف صحفي وصحفية خصوصا فيما يتعلم بالاعلام الرقمي واعلام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل جولة المنبر البريطاني للمؤثرين العرب يوم غد الأربعاء زيارة إلى مدينة كارديف والتعرف على ابرز الاماكن الاكاديمية والاعلامية فيها.

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